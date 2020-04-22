موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة cbc ومواعيد الاعادة الاولى والثانية

اليكم بالتفصيل موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة cbc المصرية حيث تقوم القناة بعرض باقة من افضل المسلسلات المنتقاة بعناية، حيث اشتهرت قناة cbc دوما بعرض افضل المسلسلات، والتى تحظى بشعبية كبيرة داخل أقطار الوطن العربي، ويتضح ذلك فى معظم الاستفتاءات نسب المشاهدة المرتفعة، ونستعرض في موقع كلمة توقيتات العرض الاول، بالاضافة الى مواعيد عرض الاعادة الاولى الاعادة الثانية.

موعد مسلسل رجالة البيت على قناة cbc ومواعيد الإعادة

المسلسل الكوميدى المنتظر “رجالة البيت”، وفاصل من الكوميديا للنجوم “اكرم حسني” و”أحمد فهمى”.

يذاع على قناة سي بي سي في المواعيد التالية:-

عرض الوقت أول 6:30 مساء اعادة 2:15 صباحا اعادة 2 3:30 عصرا

مواعيد مسلسل “ونحب تاني ليه” وتوقيتات الاعادة على قناة cbc

مسلسل “واحب تاني ليه” والنجمة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى وشريف منير، تلتقون معهم على قناة cbc فى المواعيد التالية:-

العرض الوقت أول 9:30 مساء اعادة 6:30 صباحا اعادة 2 4:30 عصرا

موعد مسلسل “خيانة عهد” وموعد الاعادة على قناة سي بي سي

بعد تغيير اسم المسلسل من “دهب عيرة” الى “خيانة عهد”، تلتقون طوال شهر رمضان مع المسلسل الدرامي “خيانة عهد”، والنجمة يسرا فى المواعيد التالية على قناة cbc العامة فى المواعيد التالية:-

العرض الوقت اول 11:00 مساء اعادة 1 5:30 صباحا اعادة 2 12:15 ظهرا

مواعيد مسلسل “ليالينا 80” وموعد الاعادة على قناة cbc

لمحبى فترة الثمانينيات ومع نوستالجيا الثمانينات، مع النجوم “اياد نصار” و”غادة عادل” نلتقى خلال شهر رمضان مع مسلسل “ليالينا 80” في المواعيد التالية:-

عرض أول 8:00 مساء.

اعادة اولي 1:00 صباحا.

اعادة ثانية 10:45 صباحا.

موعد مسلسل “فرصة ثانية” ومواعيد اعادة المسلسل على سي بي سي

بعد نجاح كبير فى المسلسل الرومانسى “حكايتى”، تعود النجمة “ياسمين صبرى” لبطولة مسلسل “فرصة ثانية” على قناة سي بي سي في المواعيد التالية:-

عرض أول 12:00 منتصف الليل

اعادة اولي 4:15 صباحا.

اعادة ثانية 1:15 ظهرا

يمكنكم أيضا متابعة موعد مسلسلات قناة mbc masr وموعد مسلسلات قناة on فى رمضان 2020.