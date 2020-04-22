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موعد مسلسلات قناة اون ontv رمضان 2020 ومواعيد الاعادة توقيت البرامج

بواسطة مصطفى صديق القاضي

اليكم قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على قناة أون العامة ontv والتى تمتاز بعرض باقة من افضل المسلسلات العربية المنتقاة بعناية شديدة وهذا العام تختلف القناة عن الأعوام السابقة نظرا لعرضها بعض المسلسلات الحصرية فقط على شاشتها بالاضافة الى دقة عرض القناة والتى تمتاز بجودة صوت وصورة احترافية والان مع مواعيد مسلسلات قناة أون فى رمضان 2020 بالإضافة إلى مواعيد الاعادة الاولى والثانية

موعد مسلسل الأختيار على قناة أون وتوقيت الاعادة الاولى والثانية

مسلسل الأختيار للنجم أمير كرارة يعرض 3 مرات يوميا كعرض أول واعادة اولى وثانية وذلك فى المواعيد التالية

العرض التوقيت
أول 9:00 مساء
اعادة 4:00 صباحا
اعادة ثانية 3:30 عصرا

مواعيد مسلسل النهاية على قناة أون وموعد الاعادة الاولى والثانية

مسلسل النهاية هذا العام حصريا على قنوات اون ولن يذاع على أية قنوات أخرى يذاع فى المواعيد التالية

العرض الوقت
اول 10:15 مساء
اعادة 2:00 صباحا
اعادة 2 2:00 ظهرا

موعد مسلسل عمرو دياب على قناة أون وتوقيتات الإعادة

العرض التوقيت
عرض اول 6:30 مساء
اعادة 6:30 صباحا
اعادة 2 11:30 صباحا
موعد مسلسل عمر و دياب

موعد مسلسل “فرصة ثانية” على قناة أون ومواعيد الإعادة

أليكم مواعيد عرض مسلسل فرصة تانية على ON TV وموعد الأعادة الأولى والثانية كالتالي:-

العرض التوقيت
عرض اول 11:30 مساء
اعادة 5:15 صباحا
اعادة ثانية 10:25 صباحا

مواعيد مسلسل رجالة البيت على قناة on وتوقيت الاعادة

لعرض الوقت
الأول 7:45 مساء
اعادة اولى 12:45 منتصف الليل
اعادة ثانية 7:45 صباحا
مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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