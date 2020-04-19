موعد مسلسلات وبرامج رمضان 2020 على قناة ابوظبى وموعد الاعادة

أعلنت قناة أبوظبي الفضائية عن موعد عرض مسلسلات وبرامج رمضان 2020 على قناتها، والتى تحتوى على عدد كبير من الأعمال والبرامج الدرامية المميزة، وتمتاز القناة ايضا بقلة عدد الفواصل الاعلانية، وننفرد فى موقع كلمة بعرض توقيت عرض برامج ومسلسلات رمضان على قناة أبوظبي الفضائية.

موعد عرض برنامج قلبى اطمن الموسم الثالث على قناة ابو ظبى

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 4:30 عصرا 5:30 مساءا 6:30 مساءا الإعادة الأولى 10:30 مساءا 11:30 مساءا 12:30 منتصف الليل الإعادة الثانية 1:30 صباحا 3:30 صباحا 4:30 صباحا

موعد عرض مسلسل رجالة البيت على قناة أبوظبى وموعد الاعادة

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 6:06 عصرا 7:06 مساءا 8:06 مساءا الإعادة الأولى 8:00 صباحا 9:00 صباحا 10:00 صباحا

توقيت عرض مسلسل ونحب تانى لية ومواعيد الاعادة على قناة أبوظبي التلفزيونية

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 11:00 مساءا 12:00 منتصف الليل 1:00 صباحا الإعادة الأولى 6:00 ثباحا 7:00 صباحا 8:00 صباحا الإعادة الثانية 2:30 ظهرا 3:30 عصرا 4:30 عصرا

توقيت عرض مسلسل الساحر فى رمضان 2020 وموعد الاعادة على قناة ad tv

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 4:30 عصرا 5:30 مساءا 6:30 مساءا الإعادة الأولى 10:30 مساءا 11:30 مساءا 12:30 منتصف الليل الإعادة الثانية 1:30 صباحا 3:30 صباحا 4:30 صباحا

موعد عرض مسلسل الساحر فى رمضان 2020 على قناة أبوظبى وتوقيت الاعادة

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 9:00 مساءا 10:00 مساءا 11:00 مساءا الإعادة الأولى 4:00 صباحا 5:00 صباحا 6:00 صباحا الإعادة الثانية 9:00 صباحا 10:00 صباحا 11:00 صباحا

توقيت عرض مسلسل “مانيكان” على قناة أبو ظبى الفضائية وموعد الاعادة

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 3:30 عصرا 4:30 عصرا 5:30 مساءا الإعادة الأولى 12:05 منتصف الليل 1:05 صباحا 2:05 صباحا الإعادة الثانية 7:00 صباحا 8:00 صباحا 9:00 صباحا

موعد عرض مسلسل جنة هلي على قناة أبو ظبي وعرض الإعادة

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 6:00 عصرا 7:00 مساءا 9:00 مساءا الإعادة الأولى 1:00 صباحا 2:00 صباحا 3:00 صباحا الإعادة الثانية 12:00 ظهرا 1:00 ظهرا 2:00 ظهرا

توقيت عرض مسلسل محمد علي رود على قناة أبوظبي الفضائية الاعادة الاولى والثانية

العرض توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات الأول 8:00 مساءا 9:00 مساءا 10:00 مساءا الإعادة الأولى 3:05 صباحا 4:05 صباحا 5:05 صباحا الإعادة الثانية 1:00 ظهرا 2:00 ظهرا 3:00 عصرا

موعد مسلسل درويشيات والإعادة