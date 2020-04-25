موعد مسلسلات وبرامج رمضان 2020 علي قناة sbc السعودية

إليكم قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2020 وقائمة برامج القناة خلال الشهر الكريم، قناة اس بي السعودية هي واحدة من أفضل وأشهر القنوات الترفيهية السعودية، والتي بزغ نجمها في فترة ضئيلة، فهي تقدم برامج ترفيهية مراعية القيم العربية، وبدقة صورة وصوت رائعة، وفواصل إعلانية قليلة، ومع ظهور شهر رمضان 2020، كثر الحديث عن قائمة البرامج والمسلسلات العربية المعروضة على القناة والتي نتناولها بالتفصيل .

موعد مسلسل ضرب الرمل على قناة sbc

مسلسل ضرب الرمل حظي بإشادة واسعة من الجمهور بعد عرض أولى حلقاته، ويعرض المسلسل في المواعيد التالية بتوقيت السعودية.

يعرض مسلسل “ضرب الرمل” كعرض أول في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مسلسل “جمع سالم” على قناة sbc

مسلسل “جمع سالم” للنجمة “زينة”، يعرض على قناة اس بي سي السعودية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مسلسل “سلطانة المعز” على قناة اس بي سي

مسلسل “سلطانة المعز” للنجمة غادة عبد الرازق” يعرض في الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

موعد مسلسل “وكأن شيئا لم يكن” على sbc

يعرض المسلسل في الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مسلسل “مليار ريال” على sbc

يذاع المسلسل الكوميدي “مليار ريال” على القناة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

موعد برامج قناة sbc في رمضان 2020