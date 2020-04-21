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موعد مسلسلات وبرامج قناة ام بي سي مصر mbc masr فى رمضان 2020

بواسطة مصطفى صديق القاضي

اليكم قائمة مسلسلات وبرامج قناة أم بي سي مصر خلال رمضان 2020 بعد أن أعلنت القناة عن بدء المسلسلات والبرامج، ابتداءا من الثلاثاء 21 يناير 2020، قبل بداية الشهر الكريم بأيام قليلة، وقدمت توليفة رائعة من البرامج والمسلسلات المتنوعة، والتى يغلب عليها الطابع الكوميدى، وتحظى قناة ام بي سي مصر 1 و 2 بنسب مشاهدات عالية، خاصة ان اغلب مسلسلاتها وبرامجها حصرية وتذاع فقط على شاشتها.

موعد مسلسل اللعبة على قناة ام بي سي مصر 

عشاق الكوميديا على موعد مع جرعة عالية من الكوميديا، مع النجوم “شيكو” و”هشام ماجد” والمسلسل الكوميدى  “اللعبة”، والذي يذاع في الأوقات التالية:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية
اللأول 7:30 مساء 8:30 مساء

موعد برنامج “خللى بالك من فيفي” على قناة ام بي سي مصر

محبى برامج المقالب يلتقون مع الفنانة “فيفي عبده”، واحدث برامج المقالب “خللى بالك من فيفي” فى المواعيد التالية:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية
اللأول 9 مساء 10 مساء

موعد مسلسل “2 في الصندوق” على قناة ام بي سي مصر

نجوم الكوميديا “أوس أوس” وحمدى الميرغنى، يقدمون جرعة عالية من الكوميديا فى مسلسل “2ف فى الصندوق فى المواعيد التالية:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية
اللأول 9:30 مساء 10:30 مساء

موعد مسلسل “ونسنى” على قناة mbc masr

المسلسل الكوميدي “ونسنى” هو أحدث مفاجآت القناة فى رمضان حيث تم طرحة فى اللحظات الاخيرة بطولة مجموعة من النجوم الشباب فى الموعد التالى:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية
اللأول 12:00 منتصف الليل 1:00  صباحا
مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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