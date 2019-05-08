تعرف على موعد مسلسل العاصوف 2 ومواعيد الإعادة وتردد القنوات

بعد أيام من عرضه أصبح موعد مسلسل العاصوف 2 من أكثر الأسئلة الملحة لعشاق الدراما العربية والدراما السعودية خاصة، فبعد نجاح الجزء الأول من المسلسل يطل علينا ابطال الجزء الثانى من المسلسل هذا العام 2019 ومن أبرزهم النجم الكبير “ناصر القصبي” وأحد أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج الشهير “اراب جوت تالنت”، لذا سنتعرف على موعد مسلسل العاصوف الجزء الثانى، بالاضافة الى موعد اعادة المسلسل بالتوقيتات المختلفة لمعظم البلدان العربية، ايضا تردد قناة ام بى سى 1 الناقل الحصري والوحيد للمسلسل.

موعد مسلسل العاصوف 2 على قناة ام بي سي 1 mbc

قناة ام بى سى 1 السعودية حازت على حقوق نقل احداث المسلسل على قناتها خلال شهر رمضان المبارك 2019، كواحد من أفضل مسلسلات رمضان 2019 الخليجية والسعودية اما عن توقيت العرض الأول للمسلسل فهو كالتالى:-

توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات 6:30 مساءا 7:30 مساءا 8:30 مساءا

موعد اعادة مسلسل العاصوف 2 على قناة mbc

بعد ان تعرفنا على توقيت العرض الأول نتناول الان موعد اعادة المسلسل طيلة شهر رمضان المبارك حيث يعرض مسلسل مرتين بخلاف العرض الاول فى التوقيتات التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات 1:30 صباحا 2:30 صباحا 3:30 صباحا 9:30 صباحا 10:30 صباحا 11:30 صباحا

تردد قناة ام بى سى الناقلة لمسلسل العاصوف الجزء الثانى على جميع الاقمار

تبث القناة على قمر نايل سات على المدار 7 غرب وعلى قمر بدر على المدار 26 درجة شرق على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايلسات 7 غرب 11559 27500 رأسي Ver بدر 26 شرق 12284 27500 رأسي Ver

قصة مسلسل العاصوف الجزء الثانى

المسلسل يصنف ضمن المسلسلات التاريخية والدرامية، حيث يتناول المسلسل حقبة السبعينيات فى تاريخ المملكة العربية السعودية وتطورها حتى العصر الحالى عن طريق معالجة درامية.

نجوم وابطال مسلسل العاصوف الجزء الثانى

يقوم ببطولة الجزء الثانى من المسلسل باقة من ألمع نجوم الدراما السعودية على سبيل المثال لا الحصر النجوم:-

“ناصر القصبى”.

عبد الإله السناني.

ليلى السمان.

ريم عبدالله.

ريماس منصور.

زارا البلوشي.

حبيب الحبيب.

الهام على.

المسلسل من تأليف “عبدالرحمن الوابلي” ومن إخراج “المثنى صبح”.

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