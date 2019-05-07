موعد مسلسل الكاتب على جميع القنوات فى رمضان 2019

موعد مسلسل الكاتب للنجم “باسل خياط أصبح يتكرر كثيرا فى محركات البحث نظرا للانطباع السائد لدى المشاهدين بعد متابعة الحلقة الاولى من المسلسل، والذى لاقى الكثير من الاعجاب بين صفوف الجماهير والنقاد على حد سواء. وهو يمثل اضافة قوية للنجم “باسل خياط”، لذا سنتعرف فى السطور القادمة على موعد عرض مسلسل الكاتب على مختلف القنوات مع مراعاة الفروق الزمنية بين الدول العربية.

موعد مسلسل الكاتب على قناة أبوظبي الفضائية الإماراتية ومواعيد الإعادة

أتاحت قناة ابو ظبى الفضائية للمشاهدين في جميع انحاء الوطن العربى متابعة حلقات مسلسل الكاتب ومتابعة دراما راقية تعيد للدراما العربية رونقها وبريقها مع أداء احترافي من الممثلين وتقوم القناة بنقل حلقات المسلسل فى المواعيد التالية مع مراعاة موعد اعادة المسلسل.

توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات 11:00 مساءا 12:00 منتصف الليل 1:00 صباحا

موعد عرض مسلسل الكاتب على قناة ldc اللبنانية

قناة LDC بالتعاون مع قناة LBC اللبنانية اعلنت ايضا عن نقل حلقات مسلس الكاتب طيلة أيام شهر رمضان المبارك 2019 وتقوم القناة بنقل أحداث المسلسل فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات 7:30 مساءا 8:30 مساءا 9:30 مساءا

موعد مسلسل “الكاتب على قناة lbc اللبنانية

تقوم قناة lbc اللبنانية بعرض أحداث مسلسل “الكاتب على شاشتها حصريا بالاشتراك مع قناة ldc اللبنانية وذلك فى الموعد التالى:-