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موعد مسلسل النهاية على جميع القنوات ومواعيد الاعادة الاولى والثانية 

بواسطة مصطفى صديق القاضي

اليكم مواعيد عرض مسلسل النهاية فى شهر رمضان 2020 على جميع القنوات الفضائية، بالإضافة إلى توقيت العرض الاول و الاعادة الاولى والثانية، في المسلسل المنتظر للنجم الكبير “يوسف الشريف”، وهو المسلسل المنتظر الأبرز خلال شهر رمضان، وأول تجربة مسلسل خيال علمى مصرى، يضاهى اشهر الافلام والمسلسلات الاجنبية فظهر خلال برومو المسلسل القدرات الانتاجية الرهيبة، واحتل التريند فى مصر خلال دقائق من عرضه على شبكة الانترنت، والان مع موعد عرض مسلسل النهاية فى رمضان.

موعد عرض مسلسل “النهاية” على قناة أون وموعد الاعادة الاولى والثانية

قناة اون واون دراما حازت على حقوق بث المسلسل حصريا، ولن يعرض على أية قنوات اخرى وقد أعلنت القناة عن موعد عرض المسلسل، بالاضافة الى توقيت الاعادة الاولى الاعادة الثانية وذلك فى المواعيد التالية:-

العرض توقيت القاهرة توقيت السعودية
أول 10:15 مساء 11:15 مساء
اعادة 1 2:00 صباحا 3:00 صباحا
اعادة 2 2:00 ظهرا 3:00 ظهرا
مواعيد عرض مسلسل النهاية على قناة on tv

موعد مسلسل النهاية على قناة أون دراما ومواعيد الإعادة 

قناة اون دراما والمتخصصة بعرض احدث وافضل المسلسلات العربية، اعلنت ايضا عن توقيت عرض المسلسل حيث سيذاع فى المواعيد التالية:-

العرض توقيت مصر توقيت السعودية
أول 11:30 مساء 12:30 منتصف الليل
مواعيد عرض مسلسل النهاية على قناة اون دراما

عشاق الدراما يمكنهم متابعة موعد مسلسل الأختيار خلال شهر رمضان المبارك 2020 على القنوات المختلفة

تردد قنوات اون الناقل الحصري لمسلسل النهاية 

قنوات On حصرية فقط على نايل سات ومنذ نشأتها لم تبث خارج قمر نايل سات، وتعمل القناتين على نفس التردد التالى:-

  • تردد / 10854.
  • معدل الترميز / 27500.
  • الاستقطاب / أفقي.
مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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