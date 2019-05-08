موعد مسلسل باب الحارة 10 على جميع القنوات ومواعيد الإعادة وتردد القنوات الناقلة

موعد مسلسل باب الحارة 10 يشهد بحثا كبيرا هذه الأيام على شتى محركات البحث نظرا لشهرته الواسعة طوال السنوات الماضية مع ظهور 9 اجزاء، وهذا العام يطل علينا الجزء العاشر وسط ترقب وانتظار عشاقه وعشاق الدراما السورية وقد نال استحسان نقاد الدراما والجمهور العادى، نظرا لرقى المحتوى وابداع نجوم العمل. ونظرا لاختلاف التوقيتات واختلاف القنوات الناقلة للمسلسل، يجد البعض صعوبة فى متابعة مواعيد مسلسل باب الحارة 10 او تردد القنوات الناقلة للجزء العاشر ،لذا فى موقع كلمة نقدم مواعيد عرضه ومواعيد اعادة المسلسل بالإضافة إلى تردد القنوات الناقلة.

موعد مسلسل باب الحارة 10 على قناة المحور المصرية

قناة المحور وفى مفاجأة غير متوقعة حازت على حقوق البث للمسلسل طيلة شهر رمضان 2019، وتقوم القناة بنقل الحلقات تباعا فى المواعيد التالية بالإضافة الى توقيت الأعادة:-

توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات 12:00 منتصف الليل 1:00 صباحا 2:00 صباحا 12:00 ظهرا 1:00 ظهرا 2:00 ظهرا 8:00 مساءا 9:00 مساءا 10:00 مساءا

تردد قناة المحور ناقلة حلقات باب الحارة الجزء العاشر

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11823 27500 رأس] Ver 5/6

موعد مسلسل باب الحارة 10 على قناة حواس

المسلسل يعرض أيضا على قناة حواس الفضائية hawas tv. أما عن مواعيد اعادة باب الحارة الجزء العاشر فهو يعرض على قناة حواس فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الامارات 7:00 مساءا 8:00 مساءا 9:00 مساءا 8:00 صباحا 9:00 صباحا 10:00 صباحا

تردد قناة حواس على النايل سات

التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC 11938 27500 رأسي Ver 5/6

موعد مسلسل باب الحارة 10 على قناة سوريا دراما syria drama

قناة سوريا دراما القناة الرسمية المتخصصة فى الدراما تقوم بعرض أحداث المسلسل فى شهر رمضان 2019 كواحد من أشهر مسلسلات رمضان 2019 السورية في المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية وسوريا توقيت الامارات 12:00 ظهرا 1:00 ظهرا 2:00 ظهرا

تردد قناة سوريا دراما على النايل سات Syria Drama TV