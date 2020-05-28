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موعد مسلسل ” بـ100 وش ” على قناة mbc بدءاً من 31 مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

العرض الثاني لمسلسل بـ100 وش سيكون على قناة ام بي سي 1 بدءاً من الأحد 31-5-2020 م , وذلك بعد ان حقق المسلسل نجاحاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ .

1 موعد عرض مسلسل بـ100 وش – يونيو 2020
2 فريق عمل مسلسل بـ100 وش
3 ملخص فكرة وقصة مسلسل ب100 وش

موعد عرض مسلسل بـ100 وش – يونيو 2020

https://youtu.be/xiLKXYe6fcs

يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس على قناة mbc1 في الموقيت الاتية بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 7.00 ( السابعة صباحاً )

فريق عمل مسلسل بـ100 وش

التمثيل : نيللي كريم – آسر ياسين – علا رشدي – لؤى عمران – بيومي فؤاد – محمد عادل – منه سماحة – دنيا ماهر – اسلام ابراهيم – حسن أبو الروس – مصطفى منصور – شريف الدسوقي – محمود الشرقاوي – مصطفى درويش .

التأليف : أحمد وائل – عمرو الدالي .

الإنتاج : العدل جروب ( جمال العدل ) – سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ) .

الإخراج : كاملة أبو ذكري.

ملخص فكرة وقصة مسلسل ب100 وش

ينتمي مسلسل بميت وش لنوعية الدراما الإجتماعية في إطار تشويقي ولايت كوميدي حول ليلى نصابة شعبية ( تقوم بدورها نيللي كريم )  وتقوم بالنصب على الأشخاص وتتعاون مع عمر ( أسر ياسين ) ويقومون بعمل عصابة للتصب.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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