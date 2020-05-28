موعد مسلسل ” بـ100 وش ” على قناة mbc بدءاً من 31 مايو 2020

العرض الثاني لمسلسل بـ100 وش سيكون على قناة ام بي سي 1 بدءاً من الأحد 31-5-2020 م , وذلك بعد ان حقق المسلسل نجاحاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ .

موعد عرض مسلسل بـ100 وش – يونيو 2020

https://youtu.be/xiLKXYe6fcs

يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس على قناة mbc1 في الموقيت الاتية بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

العرض : 17.00 ( الخامسة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 7.00 ( السابعة صباحاً )

فريق عمل مسلسل بـ100 وش

التمثيل : نيللي كريم – آسر ياسين – علا رشدي – لؤى عمران – بيومي فؤاد – محمد عادل – منه سماحة – دنيا ماهر – اسلام ابراهيم – حسن أبو الروس – مصطفى منصور – شريف الدسوقي – محمود الشرقاوي – مصطفى درويش .

التأليف : أحمد وائل – عمرو الدالي .

الإنتاج : العدل جروب ( جمال العدل ) – سينرجي للإنتاج الفني ( تامر مرسي ) .

الإخراج : كاملة أبو ذكري.

ملخص فكرة وقصة مسلسل ب100 وش

ينتمي مسلسل بميت وش لنوعية الدراما الإجتماعية في إطار تشويقي ولايت كوميدي حول ليلى نصابة شعبية ( تقوم بدورها نيللي كريم ) وتقوم بالنصب على الأشخاص وتتعاون مع عمر ( أسر ياسين ) ويقومون بعمل عصابة للتصب.