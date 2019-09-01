موعد مسلسل ” حدود الشر ” على قناة mbc1 – سبتمبر 2019

عشاق المسلسلات الخليجية الذين لم يكن باستطاعتهم متابعة مسلسل حدود الشر خلال شهر رمضان الماضي , لديهم فرصة جديدة لمتابعته في العرض الثاني لهذا المسلسل الكويتي على قناة ام بي سي بدءاً من يوم الاحد 1-9-2019 م , حيث يذاع المسلسل يومياً طوال الاسبوع من الاحد الى الخميس .







موعد العرض والإعادة لمسلسل حدود الشر – سبتمبر 2019

المواعيد بتوقيت السعودية ( +3 توقيت جرينتش )







حدود الشر على قناة mbc1

العرض: 23.00 ( الحادية عشر مساءاً )

الإعادة الاولى : 8.15 ( الثامنة والربع صباحاً )

الإعادة الثانية : 14.00 ( الثانية مساءاً )







فريق عمل مسلسل حدود الشر

التمثيل : حياة الفهد – أحمد الجسمي – إنتصار الشراح – محمد عاشزر – نورا – سعاد علي – هنادي الكندري – شيماء على – هبة الدري – ميس كمر – هيا الشعيبي – عبد العزيز النصار – محمد الأنصاري – فهد باسم – باسم عبد الامير – ياسة – غرور.

التاليف : محمد خالد النشمي .

الإنتاج : المجموعة الفنية للإنتاج الفني.

الإخراج : أحمد دعيبس.

فكرة عمل مسلسل حدود الشر

قصة اجتماعية تدور داخل منزل أبو جاسم الذي يتزوج من امرأة أخرى، فتقرر زوجته الأولى (نعيمة) محاربتها، والتأمر عليها أملا في إبعادها عن بيتها وأولادها، وخاصة بعد اكتشاف نوايا الزوجة الثانية الخبيثة.

بوستر مسلسل حدود الشر

صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل