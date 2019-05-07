موعد مسلسل زلزال ومواعيد الإعادة على كافة القنوات

هل علينا شهر رمضان الكريم 2019، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وبدأت القنوات الفضائية في التسابق لعرض أفضل المسلسلات على شاشتها، ومن أبرز الفنانين الذين دائما ما ينتظرهم المشاهدين لمتابعة أعمالهم الجديدة، هو الفنان محمد رمضان، وسوف نقوم في هذا المقال بعرض موعد مسلسل زلزل وكذلك مواعيد الإعادة على كافة القنوات الفضائية.

مسلسل زلزال

يمثل مسلسل زلزال صراع بين الخير والشر في مجتمعنا، حيث يسعى الفنان محمد رمضان من خلال أحداث هذا المسلسل إلى أن يستعيد حقه من المالك، وهي عبار عن قطعة أرض قام والده بشرائها، ولكن المالك يرفض أن يقوم بنقل ملكية المنزل حتى يتم سداد كل الأقساط المتفق عليها في مواعيدها، ويزداد الأمر سوءا بعد وقوع الفنان محمد رمضان في حب ابن مالك المنزل.

وبعد أن تم يوم أمس عرض أولى حلقات المسلسل على قناة dmc، وقد لاقت الحلق نجاحا كبيرا، لاحتوائها على عدد من الأحداث الشيقة، والتي جذبت انتباه المشاهدين، كما أن أحداث المسلسل بصورة عامة تمتاز بالبساطة

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موعد عرض مسلسل زلزال

يعرض المسلسل بشكل حصري على قناة dmc، ويتم عرضها الساعة الثانية عشر مساءا بتوقيت القاهرة، ويتم إعادة الحلقة اليوم التالي الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، تقوم الفناة حلا شيحة بمشاركة محمد رمضان في بطولة هذا المسلسل، ويعتبر هذا المسلسل أول مسلسلاتها بعد العودة من الاعتزال.