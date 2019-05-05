موعد مسلسل فكرة بمليون جنية علي MBC مصر

سوف نعرض لكم موعد مسلسل فكرة بمليون جنية بطولة علي ربيع على قناة MBC مصر، حيث أن الفنان الكوميدي الشاب علي ربيع المتميز من أبطال مسرح مصر بطولة درامية الثانية له بمسلسل فكرة بمليون جنية، المسلسل كوميدي خفيف يعتمد على كوميديا الموقف ويشاركه المسلسل عدد من نجوم الكوميديا الشباب، حيث وضع المسلسل الممثل ربيع نفسه وسط من ضمن نجوم الصف الأول في مسلسلات الشهر الكريم.

حيث أن مسلسل فكرة بمليون حنية فتدور أحداثه حول شاب بكلية الهندسة يرث مبلغ مليون جنية مصري وبهذا المبلغ يحاول يحاول تنفيذ أختراعاته، بالإضافة إلي مساعدة عدد من الشباب في تنفيذ أفكارهم، المسلسل يدور في إطار ومواقف كوميدية، ويشارك علي ربيع كلاً من صابرين وصلاح عبد الله بالإضافة إلي سحر الصايغ وكريم عفيفي ووليد فواز وخالد عليش، المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج وائل إحسان.