موعد مسلسل فكره بمليون جنيه على mbc 1 والعراق – يونيو 2019

بعد عيد الفطر المبارك تبدأ قناتي mbc 1 و mbc العراق في عرض مسلسل فكره بمليون جنية والذي عرض حصرياً لاول مرة خلال شهر رمضان على قناة ام بي سي مصر , وهو من بطولة نجم مسرح مصر على ربيع وصابرين وصلاح عبد الله .

مواعيد مسلسل فكره بمليون جينه

موعد عرض وإعادة المسلسل بتوقيت مصر ( +2 جرينتش )

فكره بمليون جنيه على mbc 1

المسلسل يعرض يومياً بدءاً من الأحد 9 يونيو 2019

العرض : 20.30 ( الثامنة والنصف مساءاً )

فكره بمليون جنيه على mbc العراق

المسلسل يعرض يومياً ما عدا الجمعة والسبت بدءاً من الأحد 9 يونيو 2019

العرض : 19.00 ( السابعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.15 ( الواحدة والربع صباحاً )

الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 12.00 ( الثانية عشر مساءاً )

فريق عمل مسلسل فكرة بمليون جنية

التمثيل : على ربيع – طارق عبد العزيز – صابرين – صلاح عبد الله – مايان السيد – كريم عفيفي – وليد فواز – سهر الصايغ – إبرام سمير – أحمد سلطان – ولاء الشريف – خالد كمال – حامد الشراب – خالد عليش – محمد محمود .

التأليف : اياد إبراهيم – شريف يسرى.

الإنتاج : سيدرز آرت برودكشن ( صباح إخوان ).

الإخراج : وائل إحسان.

ملخص فكرة وقصة مسلسل فكرة بمليون جنية

تدور فكرة المسلسل حول شاب يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات التي يمر بها مجتمعه الصغير، فيحاول تنفيذها بكل طريقة ممكنة؛ مما يدخله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية.