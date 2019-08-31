موعد مسلسل نصيبي وقسمتك 3 على قنوات ON و ON دراما و mbc4 – سبتمبر 2019

يبدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك بدءاً من الليلة على قناتي اون و أون دراما , فيما سيكون أول حلقات المسلسل على ام بي سي 4 غداً الاحد أول ايام شهر سبتمبر 2019 م , حيث يتم عرض 5 حلقات اسبوعياً على قنوات on من السبت الى الاربعاء , وعلى mbc4 من الاحد الى الخميس , وبذلك يكون لدينا حكاية كل اسبوع لمدة 9 اسابيع .

مواعيد نصيبي وقسمتك 3 – سبتمبر 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON E

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً )

الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر مساءاً)

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON دراما

العرض : 22.00( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 10.00( العاشرة صباحاً )

الإعادة الثانية : 17.00( الخامسة مساءاً )

مواعيد العرض والإعادة على قناة ام بي سي 4

العرض : 21.00( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.30 ( الواحدة والنصف صباحاً )

الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )

الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الإعادة الرابعة : 17.00 ( الخامسة مساءاً

الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تصوير 3 حكايات من اصل 9 وهم ” براد شاي ” و ” اتفضلوا في الصالون ” و ” إكدب عليا شوية ” , وسيكون المشاهدين الليلة مع عرض اول حلقة من حكاية اتفضلوا في الصالون .

المسلسل من تأليف عمرو محمد ياسين , وكل حكاية لها فريق عمل مختلف سواء للتمثيل أو الاخراج :