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موعد مسلسل نصيبي وقسمتك 3 على قنوات ON و ON دراما و mbc4 – سبتمبر 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
موعد مسلسل نصيبي وقسمتك 3 على قنوات ON و ON دراما و mbc4 – سبتمبر 2019

يبدأ عرض الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك بدءاً من الليلة على قناتي اون و أون دراما , فيما سيكون أول حلقات المسلسل على ام بي سي 4 غداً الاحد أول ايام شهر سبتمبر 2019 م , حيث يتم عرض 5 حلقات اسبوعياً على قنوات on من السبت الى الاربعاء , وعلى mbc4 من الاحد الى الخميس , وبذلك يكون لدينا حكاية كل اسبوع لمدة 9 اسابيع .

مواعيد نصيبي وقسمتك 3 – سبتمبر 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON E

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.00 ( الواحدة صباحاً )
الإعادة الثانية : 12.00 ( الثانية عشر مساءاً)

مواعيد العرض والإعادة على قناة ON دراما

العرض : 22.00( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 10.00( العاشرة صباحاً )
الإعادة الثانية : 17.00( الخامسة مساءاً )

مواعيد العرض والإعادة على قناة ام بي سي 4

العرض : 21.00( التاسعة مساءاً )

الإعادة الأولى : 1.30 ( الواحدة والنصف صباحاً )
الإعادة الثانية : 6.30 ( السادسة والنصف صباحاً )
الإعادة الثالثة : 10.00 ( العاشرة صباحاً )
الإعادة الرابعة : 17.00 ( الخامسة مساءاً

الجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تصوير 3 حكايات من اصل 9 وهم ” براد شاي ” و ” اتفضلوا في الصالون ” و ” إكدب عليا شوية ” , وسيكون المشاهدين الليلة مع عرض اول حلقة من حكاية اتفضلوا في الصالون .

المسلسل من تأليف عمرو محمد ياسين , وكل حكاية لها فريق عمل مختلف سواء للتمثيل أو الاخراج :

  • إتفضلوا في الصالون : بطولة هنا شيحة فراس سعيد واحمد رفعت وأحمد جمال أما الإخراج للمخرج  مصطفى فكرى.
  • براد شاى : بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر ومى فخرى وإخراج محمد سلامة.
  • اكدب عليا شوية بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وأمير شاهين وطاهرة وياسمين كساب وصبا رفاعى وإخراج مصطفى فكرى.

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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