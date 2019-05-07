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موعد مسلسل “ولد الغلابة” ومواعيد الإعادة على جميع القنوات وتردد القنوات

كتب مصطفى صديق القاضي آخر تحديث

يمثل موعد مسلسل ولد الغلابة للنجم احمد السقا أهمية كبيرة لعشاق المسلسلات المصرية، والذى يذاع حاليا على العديد من القنوات الفضائية العربية والذى لاقى ردود فعل طيبة من عشاق مسلسلات رمضان 2019، للأداء الطيب من نجوم وابطال المسلسل وعلى رأسهم النجم “احمد السقا”. وسنقوم وتوفيرا لعناء وفى موضوع واحد بوضع تردد القنوات الناقلة لمسلسل “ولد الغلابة” بالإضافة إلى مواعيد عرض مسلسل “ولد الغلابة” وتردد القنوات الناقلة.

موعد مسلسل “ولد الغلابة” على قناة ام بى سى مصر وموعد اعادة المسلسل

يذاع المسلسل حصريا على قناة ام بى سى مصر mbc masr  فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية
8:00 مساءا 9:00 مساءا
2:00 صباحا 3:00 صباحا
2:00 ظهرا 3:00 ظهرا
ولد الغلابة على mbc masr
موعد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة mbc masr

تردد قناة ام بي سي مصر الناقلة لمسلسل ولد الغلابة

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC
12015 27500 رأسي Ver 5/6

موعد مسلسل “ولد الغلابة” على قناة السومرية العراقية وتوقيت اعادة المسلسل

تقوم قناة السومرية العراقية بعرض حلقات المسلسل تباعا خلال شهر رمضان المبارك فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية
12:00 منتصف الليل 1:00 صباحا
ولد الغلابة على السومرية
مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة السومرية

تردد قناة السومرية الناقلة لمسلسل ولد الغلابة

موعد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة nbn اللبنانية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
نايل سات 12360 27500 رأسى ver
بدر 26 غرب 11862 27500 رأسى ver

قناة NBN اللبنانية تقوم باذاعة المسلسل على قناتها طوال شهر رمضان وذلك فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية
9:00 مساءا 10:00 مساءا
مسلسل ولد الغلابة على قناة nbn
مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة nbn اللبنانية

تردد قناة nbn اللبنانية الناقلة لمسلسل ولد الغلابة

التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec
12188 27500 أفقى Hor 3/4

موعد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة sbc السعودية

قناة اس بى سى  السعودية تعرض مسلسل ولد الغلابة على قناتها بفواصل قليلة وذلك فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية
9:00 مساءا 10 مساءا
مسلسل ولد الغلابة على قناة sbc
مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة sbc

تردد قناة اس بي سي sbc السعودية ناقلة مسلسل ولد الغلابة

تبث القناة على عدد كبير من الاقمار.

تردد قناة اس بى سى
تردد قناة sbc

مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة رؤيا الاردنية وموعد الاعادة

قناة رؤية تذيع المسلسل على القناة طوال الشهر الكريم فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية
10:00 مساءا 11:00 مساءا
5:30 صباحا 6:30 صباحا
4:00 عصرا 5:00 عصرا
مسلسل ولد الغلابة على قناة رؤية
موعد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة رؤية

تردد قناة رؤية التى تزيع مسلسل ولد الغلابة فى رمضان 2019

التردد معدل الترميز الاستقطاب Fec
12398 27500 رأسى ver 5/6
11957 27500 أفقى Hor 5/6

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عن الكاتب

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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