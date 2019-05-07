موعد مسلسل “ولد الغلابة” ومواعيد الإعادة على جميع القنوات وتردد القنوات

يمثل موعد مسلسل ولد الغلابة للنجم احمد السقا أهمية كبيرة لعشاق المسلسلات المصرية، والذى يذاع حاليا على العديد من القنوات الفضائية العربية والذى لاقى ردود فعل طيبة من عشاق مسلسلات رمضان 2019، للأداء الطيب من نجوم وابطال المسلسل وعلى رأسهم النجم “احمد السقا”. وسنقوم وتوفيرا لعناء وفى موضوع واحد بوضع تردد القنوات الناقلة لمسلسل “ولد الغلابة” بالإضافة إلى مواعيد عرض مسلسل “ولد الغلابة” وتردد القنوات الناقلة.
موعد مسلسل “ولد الغلابة” على قناة ام بى سى مصر وموعد اعادة المسلسل
يذاع المسلسل حصريا على قناة ام بى سى مصر mbc masr فى المواعيد التالية:-
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|8:00 مساءا
|9:00 مساءا
|2:00 صباحا
|3:00 صباحا
|2:00 ظهرا
|3:00 ظهرا
تردد قناة ام بي سي مصر الناقلة لمسلسل ولد الغلابة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|12015
|27500
|رأسي Ver
|5/6
موعد مسلسل “ولد الغلابة” على قناة السومرية العراقية وتوقيت اعادة المسلسل
تقوم قناة السومرية العراقية بعرض حلقات المسلسل تباعا خلال شهر رمضان المبارك فى المواعيد التالية:-
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|12:00 منتصف الليل
|1:00 صباحا
تردد قناة السومرية الناقلة لمسلسل ولد الغلابة
موعد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة nbn اللبنانية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|نايل سات
|12360
|27500
|رأسى ver
|بدر 26 غرب
|11862
|27500
|رأسى ver
قناة NBN اللبنانية تقوم باذاعة المسلسل على قناتها طوال شهر رمضان وذلك فى المواعيد التالية:-
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|9:00 مساءا
|10:00 مساءا
تردد قناة nbn اللبنانية الناقلة لمسلسل ولد الغلابة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|Fec
|12188
|27500
|أفقى Hor
|3/4
موعد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة sbc السعودية
قناة اس بى سى السعودية تعرض مسلسل ولد الغلابة على قناتها بفواصل قليلة وذلك فى المواعيد التالية:-
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|9:00 مساءا
|10 مساءا
تردد قناة اس بي سي sbc السعودية ناقلة مسلسل ولد الغلابة
تبث القناة على عدد كبير من الاقمار.
مواعيد عرض مسلسل ولد الغلابة على قناة رؤيا الاردنية وموعد الاعادة
قناة رؤية تذيع المسلسل على القناة طوال الشهر الكريم فى المواعيد التالية:-
|توقيت مصر
|توقيت السعودية
|10:00 مساءا
|11:00 مساءا
|5:30 صباحا
|6:30 صباحا
|4:00 عصرا
|5:00 عصرا
تردد قناة رؤية التى تزيع مسلسل ولد الغلابة فى رمضان 2019
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|Fec
|12398
|27500
|رأسى ver
|5/6
|11957
|27500
|أفقى Hor
|5/6
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