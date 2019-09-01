موعد مسلسل ” ولد الغلابة ” والاعادة على mbc1 – سبتمبر 2019

اليوم تبدأ قناة ام بي سي 1 في عرض المسلسل الدرامي ولد الغلابة للنجم المتميز احمد السقا , ضمن الخريطة الجديدة للقناة , وهو العرض الثاني للمسلسل بعد النجاح الذي حققه في رمضان الماضي وحاز على نسبة مشاهدة مرتفعة ونجاح كبير .

شهد عرض المسلسل عن عرضه للمرة الاولى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتهام فريق عمل المسلسل بسرقة فكرة وقصة المسلسل من أحد المسلسلات الدرامية الاجنبية حرفياً

موعد عرض مسلسل ولد الغلابة – سبتمبر 2019

المواعيد بتوقيت مصر ( +2 جرينتش ) حيث يذاع المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس والحلقة الاولى الاحد 1-9-2019م

ولد الغلابة على mbc

العرض : 15.00 ( الثالثة مساءاً )

الإعادة الأولى : 3.00 ( الثالثة صباحاً )

الإعادة الثانية : 9.00 ( التاسعة صباحاً )

فريق عمل مسلسل ولد الغلابة

التمثيل : أحمد السقا – مي عمر – محمد ممدوح – إنجي المقدم – هبة مجدى – إدوارد – صفاء الطوخي – هادي الجيار – جلال الزكي – كريم عفيفي – عفاف رشاد – فايز عرب – سامية طرابلسي.

التأليف : أيمن سلامة.

الإنتاج : المتحدين ميديا برودكشن “صادق الصباح”.

الإخراج : أيمن سلامة.

ملخص فكرة وقصة مسلسل ولد الغلابة

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الصعيدية حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.