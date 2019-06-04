“مينا مسعود” بطل فيلم علاء الدين يتحدث إلى قناة BBC NEWS عن سر اختياره لهذا الدور

مينا مسعود هو ممثل كندي وُلِد فى مصر من أبوين مصريين وانتقلوا إلى كندا وكان عُمره حينئذ ثلاث سنوات ولديه أخين أكبر منه يعملان صيدليبن، وحاول والداه أن يقنعه بدراسة الطب مثل أخوته ولكنه لم يجد نفسه فى هذا المجال بعد أن التحق بجامعة تورنتو، تركها وقام بدراسة التمثيل، وعارض والداه هذا الأمر فى البدايه ولكنهم اقتنعوا بالأمر في النهاية، وعن هذا الأمر يتحدث “مينا مسعود” لقناة “BBC NEWS” عندما سأله المذيع عن شعور والديه الآن قال “مينا” أعتقد أنهم سُعداء الآن.

لم يكن فيلم “علاء الدين Aladdin” هو التجربة الأولى له في التمثيل بل قدم أدوار في عدة مسلسلات كنديه وأمريكيه قبل ذلك كان يؤدى فيها أدوار عربية، وتم اختياره من بين 2000 شخص كانوا مُرشحين إلى هذا الدور وكان البحث عن شخص يستطيع التمثيل والغناء أيضاً، وبعد أن تم اختياره بيومين فقط بدأ تصوير الفيلم، وقال “مينا مسعود” عن استعداده لهذا الدور أنه كان يتدرب 15 ساعة يومياً حتى يستطيع تأدية الحركات المطلوبة منه.

وعن سر إتقانه اللغة العربية قال يرجع ذلك إلى والديه واخوته لانهم يتحدثون العربيه أغلب الوقت وانهم حتى الأن يشاهدون الافلام والمسلسلات المصريه والتركيه فى المنزل وهذا ساعده كثيراً فى إتقان اللغه العربيه.

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وعلى صفحته “فيسبوك” قام “مينا مسعود” بعرض فيديو له أثناء تصوير الفيلم معلقاً عليه:

“كانت فى لحظة و أنا بصور علاء الدين افتكرت فيها الفنان الأسطورة عبد الحليم حافظ المطرب و الممثل المصري فطلبت من الفرقة الموسيقية أن تعزف أغنية لة”

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وتمنى “مينا مسعود” أن يقوم بالمشاركة فى افلام مصريه وخاصة مع عادل إمام وقال إنه تأثر كثيرا بمشاهدة الأفلام المصريه ويظهر ذلك على أدائه التمثيلى.