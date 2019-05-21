ناهد الساعي تؤكد تحدثها مع الأموات وسر رسالة الله وأخوها الميت التي كانت سبباً في طلاقها قبل الزفاف بساعات

في شهر سبتمبر من العام الماضي 2018 احتفلت ناهد السباعي فعلياً بعقد قرانها على رجل الأعمال الشهير محمد عبد ربه، وجاء الاحتفال بالقلعة في مسجد محمد علي، وبدأ الاستعدادات للزفاف فعلياً والذي كان محدداً له بعد عقد القران بأسبوع وتم دعوة المعازيم، إلا أنه وقبل الزفاف بساعات تم إلغاءه بشكل مفاجئ، وتم ذكر العديد من الأسباب حينها والتي لم تكن مقنعة للبعض على الإطلاق.

سر تحدث ناهد السباعي مع الأموات وطلاقها قبل الزفاف بساعات

إلا أنه اليوم وبعد شهور من هذه الواقعة كانت الفنانة ناهد السباعي ضيفة ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وكشفت لأول مرة عن سر انفصالها عن زوجها يوم الزفاف وبعد عقد قرانها بما يقرب من أسبوع، وأكدت السباعي أن قرارها بالانفصال عن رجل الأعمال محمد عبد ربه جاء بعد رسالة لها من شقيقها المتوفي قال لها فيها لا تكملي هذا الزواج، مؤكدة أنها ليست مجنونة وأنها تتحدث مع الموتى بالفعل، لأن الأرواح لا تموت وأن الذي يموت هو الجسد.

وأضافت ناهد السباعي على شاشة القاهرة والناس اليوم أن انفصالها كان برسالة روحانية من الله لها، مؤكدة أنها اتخذت قرار عدم الزواج من عبد ربه في صمت واتخذته وحدها دون تدخل أياً من أقاربها أو أهلها، وأضافت أنها تربطها علاقة أسرية طيبة مع أسرة محمد عبد ربة إلى الآن، مضيفةً أن هذا يعتبره البعض من أقصى درجات الجنون، ولكن الأمر ليس كذلك، وتابعت مرة أخرى مؤكدةً أنها تسمع صوت أخيها وأبيها المتوفين نتيجة تعلقها الشديد بهما، وأردفت أنه يوجد الكثير من الناس كذلك وهي ليست وحدها في تحدثها مع أرواح الأموات.