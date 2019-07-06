صارعه المرض في أواخر حياته وعزله عن العالم حتى فاضت روحه.. محطات في حياة الفنان «محمد شرف»

كان الفنان محمد شرف يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، والتى أجرى على أثرها عملية جراحية بالقلب وتركيب جهاز منظم لضربات القلب، توفي الراحل عن عمر يناهز 55 عاماً وترك لنا تراثا من الأعمال الكوميدية التى ستبقى دائماً مخلده لذكراه.



معلومات عن الفنان الراحل محمد شرف:

1. وُلد الفنان الراحل بمحافظة الإسكندرية، 19 فبراير عام 1963.

2. تخرج الراحل من المعهد الفني التجاري عام 1984، وكان عمره 21 عاماً.

3. ثم انتقل بعدها إلى القاهرة للعمل بمجال الفن.

4. شارك في مسرحية «القشاش» ومسرحية «عيال تجنن» كأولى أعماله الفنية والمسرحية.

5. ولكن كانت إنطلاقته الحقيقية في مسلسل «أرابيسك» عام 1994.

6. شارك الراحل في الكثير من الأعمال السينمائية مع الكثير من الفنانين مثل عادل إمام وحسن حسني وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وياسمين عبد العزيز و أحمد أدم وغيرهم الكثير من الفنانين.

7. قام الفنان الراحل بالمشاركه في الكثير من الأعمال السينمائية خلال مشواره الفني، حيثُ شارك في فيلم «ليلة ساخنة»، و«الواد محروس بتاع الوزير» مع القدير عادل إمام، والفيلم الكوميدي «بلية ودماغه العالية» مع الفنان محمد هنيدي والفنانة غاده عادل وسعيد صالح، وشارك في الظهور في فيلم «ذكي شان»، و«ظرف طارق»، و«أسف على الازعاج» مع الفنان أحمد حلمي، و«صباحو كدب» مع الفنان أحمد آدم، وغير ذلك من أعمال أضافت البسمه على وجوهنا.

8. كما شارك الراحل في سيت كوم «العيادة» الجزء الأول،ولكنه مرض قبل الجزء الثاني فأستعان فريق العمل بالفنان سليمان عيد ليقوم بدوره .

9. تدهورت حالة الفنان في أواخر عام 2008، حيثُ أُصيب بإنسداد في شرايين المخ، مما ترتب عليه إلغائه لكل التعاقدات لتصوير أعماله، وذلك لأنه غير قادر على الوقوف أمام الكاميرا بسبب شدة مرضه.

10. وفي عام 2009 قام بإجراء عمليتين جراحيتين في شرايين المخ.

11. وعندما أشتد عليه المرض قرر الإنعزال عن أسرته وأستقل شقة سكنية بمنطقة «فيصل» وعاش بها وحيداً خلال فترة مرضه.

12. ولكن بعد شفائه أعتذر أيضاً عن جميع الأعمال الفنية بسبب نصيحة الأطباء له بعدم التعرض لأي ضغوطات، كما أنه صرح بعدم قدرته على حفظ أي ورق لأي دور يسند إليه.