نجل الفنان “وحيد سيف” في أحدث ظهور له، ووصفه لزوجته اللبنانية بأنها أجمل شيء في حياته

وحيد سيف ، اسمه الحقيقي “مصطفى سيد أحمد سيف”، حصل على ليسانس من كلية الآداب بقسم التاريخ، شارك في العديد من الأعمال الفنية منذ عام 1965 حتى عام 2012، كما أنه تألق بالعمل في التليفزيون والمسرح، ومن أهم أعماله (قشطة وعسل – دول عصابة يا بابا – ليلة بكى فيها القمر – اغتيال فاتن توفيق – ومضى قطار العمر – خلي بالك من جيرانك – الرجل الذي باع – رجب فوق صفيح – توتو وبيجامة – سامحوني ما كانش قاصدي – إلي عايزني يجيني – عصفور عقله طار – زواج على نار هادئة) وغيرهم العديد من الأعمال الفنية.

نجل الفنان “وحيد سيف”:

يذكر بأن الفنان وحيد سيف لديه من الأبناء ” إيمان سيف – أشرف سيف – ناصر سيف – إيناس سيف)، سلك الفنان “أشرف سيف” نفس طريق والده الفني، وشارك في عدة أعمال، منها: أهلاً بالسكان – الباقي من الزمن ساعة – ينابيع العشق – كلام رجالة – قسمتي ونصيبي – مطاردة في الممنوع – نسيت أني امرأة، وغيرهم.

زوجات الفنان “وحيد سيف”:

تزوج الفنان وحيد مرتين، الزوجة الأولى من الوسط الفني وهي الفنانة “ألفت سكر”، شاركت في فيلم (البيه البواب)، ثم تزوج من صحفية لبنانية وهي “خلود”، ظلت معه حتى رحل عن عالمنا في عام 2013، وخلال استضافته بلقاء تليفزيوني تحدث عنها قائلاً بأنه يعيش أجمل أيام حياته، لأن الله رزقه بزوجته خلود، وأنها عوضته عن كل شيء فقده في حياته.