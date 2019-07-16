نجوم ونجمات انتهى مشوارهم الفني بالعمى وفقدان البصر

الكثير من الناس لديهم اعتقاد أن حياة الفنانين هي حياة مليئة بالسعادة والرغد والعيشة الزهيدة والتي تخلو من الأحزان والهموم ولكنهم كغيرهم من البشر لديهم أزمات سواء كانت صحية أو مالية، وبديهم مشاكل مثلهم مثل الكثير من الناس، وبالرغم من التألق الذي قد نال عليه الكثير من الفنانين طوال فترة حياتهم الفنية ولكن بمجرد الإصابة بحادث واحد يعرقل مسيرتهم الفنية وشهرتهم تحت الأضواء وبشكل خاص المرض، والكثير من النجوم الكبار تعرضوا للإصابة بالعمى، وسنتعرف في هذا المقال بالصور على هؤلاء النجوم الذين أصابهم العمى حتى رحلوا عن عالمنا.

1. فؤاد أحمد

فقد ولد الفنان فؤاد أحمد في يوم 27 من شهر يناير وكان في عام 1936 وكان موهوب منذ الطفولة فهو قادر على تجسيد جميع الأدوار، كما أن أعماله الفنية قد تنوعت بين الكثير من الأدوار حتى جاء دوره مميز في مسلسل ” محمد رسول الله” فكان يستعد لتجسيد شخصية هامان ولكن حدث ما لم يتوقعه فقد قام الماكير بوضع كمية كبيرة من القطران على رأس الفنان فؤاد أحمد مما أدى إلى حدوث انسداد فيي الشعيرات الدموية وتوقف وصول الأكسحين إلى المخ، بالمضافة إلى استخدام الدوكو في الوجه فتعرض إلى الإصابة بالعمى، ولم يتم تعويضه ولم يتم علاج وظل هكذا يعاني من العمى حتى توفى في عام 2010.

2. عقيلة راتب

وهي فنانة لها العديد من الأعمال الشهيرة ولكنها في خلال جلسة تصوير فيلم ” المنحوس ” فقد أصيبت بارتفاع في ضغط العين مما اضطرت إلى إجراء عملية جراحية ولكنها فقدت بصرها بعد هذه العملية، ولكنها أصرت على استكمال هذا الفيلم ليصبح هو آخر أعمالها الفنية، وبعدها قد إعتزلت الفن حتى توفي في عام 1999.