6 نجوم عانوا من أمراض الكبد بعضهم شفي وأخرين استسلموا للموت

نجوم السينما والتلفزيون هم في الأصل أشخاص عاديون مثلنا تمام يمرضون ويتم شفائهم، يضحكون ويحزنون، ولكن اليوم نتحدث عن إصابة عدد من النجوم بأمراض الكبد فمنهم من تم شفائه من عند الله عز وجل ومنهم من قضي المرض عليه وتوفي، ومن هنا يرصد لكم موقع كلمة دوت أورج 8 نجوم عانوا من أمراض الكبد.







1- الفنان خالد الصاوي







أصيب النجم المصري خالد الصاوي بفيرس c والمعروف بمرض الكبد الوبائي ولكنه اخفي عن جمهوره أصابته بالمرض لمده 10 سنوات ومنذ فترة أعلن أصابته بالمرض وانه لم يهزم من هذا الفيرس الضعيف بل هو أقوي منه وسوف يحاربه بكل طاقته وبالفعل تمم الله شفائه وأعلن ذلك على الأكونت الشخصي له على تويتر وشكر الله على شفائه ثم الأطباء اللذين ساعدوه في رحله علاجه.

2- أحمد مكي

قام الفنان أحمد مكي بإنشاء صفحة رسمية له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وبعد إنشائها قام بنشر خبر إصابته بمرض الكبد الوبائي وأن الله عز وجل تمم شفائه وكان سبب إنشاؤه للصفحة هي غيابه عن الساحة الفنية لمده عام وعدد كبير من الجماهير يسألون إلى أين اختفي مكي فجأة وكان السبب هو مرضه وإصابته بفيرس في الكبد والطحال وأنه فقد 30 كيلو من وزنة بسبب خموله الدائم ونومه عدد كبير من الساعات تصل إلى 20 ساعة يوميا، ولكنه تعلم كثيرا من هذه الرحلة الطويلة وفرح كثيرا من سؤال الجماهير عنه.







3- العندليب عبد الحليم حافظ

يعتبر العندليب عبد الحليم حافظ هو أشهر الفنانين الذين أصيبوا بفيرس سي وللأسف الشديد قضي عليه ومات، حيث تعرض العندليب وهو في طفولته إلى الإصابة بمرض البلهارسيا وبعد شفائه منه وهو في سن صغير وجد نفسه مصاب بتليف الكبد نتيجة إصابته بالبلهارسيا في الصغر وعندما قام بعمل العديد من الفحوصات قد تعرض لتلويث دمه بفيرس سي، مع إصابته بتليف الكبد من البلهارسيا وهذان المرضان كفيلان بالقضاء عليه وللأسف توفي وهو في سن صغير.

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4- أيمي سمير غانم

أصيبت الفنانة الشابة أيمي سمير غانم بوجود أنزيمات عالية بالكبد، الجدير بالذكر أن والدتها دلال عبد العزيز هي من أعلنت عن مرض بنتها من خلال برنامج ثلاثة في واحد والتي تقدمه الفنانة شيماء سيف على قناة أون تي في والفيديو التالي يوضح ما قالته دلال عبد العزيز خلال لقائها بالبرنامج.

شاهد الفيديو:

5-الفنانة روبي

لقد أصيبت المطربة والممثلة روبي بفيرس سي وتم الإعلان عن مرضها وبالفعل خضعت لفترة طويلة من العلاج والحمد لله تم شفائها منه.

6- المطربة وردة الجزائرية

قامت المطربة الراحلة وردة الجزائرية بعمل عملية زراعة كبد عن طريق نقل كبد صالح من شخص متوفي حيث كانت مصابة بـ تليف في الكبد، وبعد العملية تم شفائها تمام ولكن توفيت بسبب أزمة قلبية.