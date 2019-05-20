“بالصور” ندى الكامل زوجة أحمد الفشاوي تستنجد وتستغيث “هموت خلاص والوجع مستمر وجسمي انهار”

قامت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي “ندى الكامل”، بنشر منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي تستغيث وتستنجد بالله مما ألم بها من مرض لم تكشف عن نوعه أو أسبابه أو ماهيته، إلا أنه يبدو أن المرض شديد، لدرجة أن البعض قام بالدعاء لها بالشفاء متمنياً لها الصحة والعافية، كما فعل عارض الأزياء أحمد قدري، مؤكداً أنها مريضة سائلاً متابعيها الدعاء لها، ولكن من كلامها يبدو أنها مصابة بالحسد الشديد.

تفاصيل مرض زوجة أحمد الفيشاوي

وكثيراً ما كان يصطحب أحمد الفيشاوي زوجته ويتسببان في حالة من الجدل ببعض اللقطات التي كانت تثير غضب البعض، وقالت ندا الكامل في منشورها بأنها تموت ولا تعرف ما الذي أصابها مؤكدةً أنها لا تنام ولا تجد الراحة وأن جسدها ضعف للغاية لدرجة أنها انهارت بالفعل، مضيفةً أن عقلها هو الآخر تدمر، وطلبت من متابعيها أن يجيبوها ماذا تفعل، واختتمت قائلة “اسمع صوتي يا رب تعبانه أوي”.

كما حمدت زوجة أحمد الفيشاوي ربها على ما أنعم به عليها، ولكنها تمنت ألا تترك أولادها، وقام العديد من أصدقائها ومتابعيها بالرد عليها كما في الصور الموجود أسفل الخبر، وقالت لها إحدى صديقاتها أن ما أصابها حدث لها، وأضافت صديقتها أنها أصيبت بورم وارتفاع في الحرارة ولا تعرف ماذا عندها بالرغم من ذهابها إلى أكثر من دكتور.