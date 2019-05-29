نور الغندور تجيب على 25 سؤالا محرجاً مع العربية..وما سر الخاتم في إصبعها

أجرت قناة العربية مقابلة مع الفنانة الكويتية نور الغندور من أصل مصري، وكان الإستجواب مثيراً مع محاولات إيقاع الحرج من خلال أسئلة لم تكن مهمة! وأعتادت الإعلامية التي وجهت الأسئلة سارة دندراوي إتباع مثل هذا الأسلوب مع ضيوفها قاصدة إستفزازهم مثل ما جرى مع حليمة بولند.

هذه الفقرة تسمى تفاعلكم ويتم طرح 25 سؤالا للضيف من وراء ظهره، فكيف أجابت نور الغندور على الأسئلة المحرجة؟ تابع السطور لتعرف الإجابة.

أنكرت الغندور قيامها بإعلانات مدفوعة لكسب مليون متابع كمرحلة أولية في حسابها في تطبيق الإنستقرام. أجرت عملية تجميلية للأنف مع ظهور ردود غير إيجابية على مواقع التواصل بسببه، لكن السؤال كان هل أنزعجت فأجابت كلا، موضحة أن الأنف اخذ تدريجياً شكله الطبيعي وتحولت ردود الناس إلى الإيجابية. لماذا لا تنخرط نور في التمثيل في الدراما والسينما المصرية ( هذا السؤال ليس غريبا لكونها مصرية في الأصل) لكنه “غريب” لأنها مقيمة في الكويت، وعلى أي حال كان جوابها إنها تأمل ذلك عندما يحين الوقت المناسب. تم سؤالها عن إقامتها صداقة مع شجون الهاجري، إستناداً لتصريح سابق بأنها لا تملك علاقات في الوسط الفني، وأكدت ان العلاقة مع الهاجري تكون اثناء تصوير الأعمال بينما خارجه لا تحدث إجتماعات شخصية مع الممثلات. أقرب المسلسلات التي قدمتها أقرب إلى قلبها كما جاء على لسانها :أمنا رويحة الجنة، اليوم الأسود، بركان ناعم. لماذا بدأت الإستثمار في مصر في العمارات؟، قالت نور الغندور “أولاً لأن بلدي ثانياً التوقيت كان مناسباً لتحقيق المكسب” لا تعتبر نفسها فاشينستا. مؤكدة عدم قدرتها تنزيل ما تصوره كل يوم على حسابها لم تحبذ ذكر أجرها في الإعلانات على حسابها الإنستقرام وأكتفت بالقول ان معدل الإعلان يكون مناسباً لنوع الإعلان. قالت انه لا يوجد مسلسل ندمت على تقديمه، بينما هناك أعمال ربما تزعجها لكن تعلمت منها ولم تذكر أسماء أي منها. هل عدد المتابعين للفنانات يحدد إقبال المنتجين لهم وترتيب إسمهم في التتر؟ جواب نور : خطأ بأي لهجة تتحدث نور الغندوري في المنزل؟ مصري. أهم صفة في رجل المستقبل ان يكون رجلاً قبل كل شي وصادق مع نفسه ويخاف عليها

ما هو سر خاتم نور الغندور وحقيقة الخطوبة

نفت أن تكون قد روجت بشكل عمدي حدوث الخطوبة بسبب نشرها مقطعاً يضمن موسيقى وهي ترتدي خاتماً أهدي لها كهدية في عيد ميلادها.

أما الأسئلة المتبقية في تفاعلكم مع سارة دندراوي، فهي كالتالي:

كيف ترد الغندور على الإنتقادات التي توجه لها وللفنانات بوجود الميكاب حتى عند النهوض من النوم ومشاهد الحزن؟ قالت ربما كان ذلك صحيح في البداية ربما لم تكن هناك توجيهات من المخرج، لكن الآن تغير الوضع فأغلب المشاهد في النوم والأخرى العادية بدون مكياج

هل تفقتد نور ان يكون لها أخت كونه وحيدة مقابل أخوين شباب، الجواب: لا

السؤال من دندراوي :هل خضعت الغندور لعملية تجميل فاشلة: لا

هل نور الغندور مرتبطة عاطفياً بشخص؟ نعم

كيف تمكنت من النحف كثيراً وبسرعة، قالت انها لم يسبق لها ان سمنت وفي حال إزدياد الوزن فيكون 5 أو 6 كيلو فقط وإنزالهم يجري عبر الدايرات وشرب القهوة بكثرة

ماهو أكثر سؤال يتم توجييه للغندور على مواقع التواصل؟ من هو الدكتور الذي أجرى عملية تجميل الأنف لها.

لماذا قات بقص شعرها بسبب محنة صحية مرت بها كما ذكرت سابقاً، أجابت بانه لا يوجد شي وانها تريد تغلق هذا الموضوع.

هل تطمح لتقديم برنامج تلفزيوني، أجابت سأقدم برنامج رمضاني للمسابقات

هل نور الغندور نجمة: أجابت نوعاً ما، ورفضت هذه الإجابة من المذيعة فقالت: نعم نجمة.

أكثر شخصية تحب القيام بمتابعة أنشطتها على مواقع التواصل، كشفت ان هناك اشخاص كثر بيد أنها لم تذكر سوى القصار الذي تشاهده أولاً كل صباح وهو يتحدث عن الطبخ، مبينة ان ذلك يعطيها طاقة ايجابية لبداية يومهما.

من هي الممثلة نور الغندور

نور، هي ممثلة مصرية مقيمة في الكويت من مواليد 13 نوفمبر 1993، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت مجالها المهني كمقدمة برنامج على قناة الشاهد، لكنها ذهبت للتمثيل الذي أكسبها شهرة واسعة بعد أول دور بطولة في مسلسل سكن الطالبات (2013) “بدور شهد” لتستكمل بعد ذلك مشوارها الفني وتشارك في العديد من الأعمال حتى العام 2019.