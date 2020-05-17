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نيللي كريم عن مسلسلها ” ب100 وش” : قصص النصب بالمسلسل حقيقية

بواسطة محمد عبد الرازق

شهد مسلسل ب100 وش بطولة النجمة نيللي كريم وآسر ياسين نجاحاً كبيراً في السباق الدرامي الرمضاني , حيث ان المسلسل من نوعية المسلسلات الخفيفة ذات الطابع الكوميدي .

بطلة المسلسل نيللي كريم استضافها راديو إنرجي للحديث حول المسلسل , حيث صرحت أن فريق عمل المسلسل لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير للمسلسل , وحول قصص النصب في المسلسل قالت انها حقيقية وحدثت على ارض الواقع , ومؤلفوا العمل قاموا بوضوضعها في إطار درامي.

وحول سبب نجاح المسلسل قالت نيللي إن مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى نجحت في اختيار طاقم العمل ووضع كل ممثل في دوره المناسب وكانت علاقتهم جيدة في الكواليس , وايضاً منحت فريق العمل مزيد من الحرية بوضع بعض الافيهات الى مشاهد كثيرة.

وقال نيللي انهم اثناء تصوير المسلسل اتخذوا كل الاجراءات الإحترازية للحد من الإصابة بقيروس كورونا المستجد , بوجو فريق خاص للتعقيم.

مسلسل “بـ100 وشّ” من بطولة كلاً من نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبرهيم، علا رشدي، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، زينب غريب، حسن أبوالروس، حنان يوسف، وسلوى محمد علي، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبوذكري، وإنتاج “العدل جروب”.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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