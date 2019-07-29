هبة مجدي تتلقى العزاء.. فقدت أعز الناس لقلبي

تعيش الفنانة القديرة هبة مجدي، في حالة من الحزن الشديد، وقد عبرت عن حزنها هذا عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي Instagram، وتلقت الفنانة العديد من التعازي من متابعيها على السوشيال ميديا.

الموت يفجع هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة تجمعها بخالتها “عفاف” وزوجها “عماد”، وعلقت عليها قائلة: (فقدت أعز الناس، خالتي عفاف وعمو عماد.. أكثر إثنين علموني الحب وشوفت الدلع والحنية بدون مقابل.. كنت أنا بنتهم لإن مكنش عندهم أولاد.. ربنا يرحمهم ويدخلهم الجنة من أوسع أبوابها.. ادعولهم كتير أرجوكم)، وقد تلقت الفنانة هبة العديد من التعليقات على هذا المنشور لها على صفحتها الخاصة من متابعيها، يتمنون لهم الرحمة والمغفرة من الله.

من جانب آخر، يذكر بأن هبة مجدي تشارك في بطولة رائعة لمسرحية (الملك لير)، ويشاركها النجم الكبير “يحيى الفخراني”، والعديد من النجوم الكبار، ومنهم: (رانيا فريد شوقي – ريهاد عبد الغفور – أحمد فؤاد سليم – أيمن الشيوى – أحمد عزمي – نضال الشافعي – ناصر سيف) وغيرهم، كما أنها تشارك أيضاً في مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الثالث، والذي بدأ التصوير به منذ عدة أيام قليلة.

بدأت هبة مجدي العمل بالمجال الفني منذ عام 2000 حتى الآن، وشاركت خلال هذه السنوات في العديد من الأعمال الفنية والمسرحية والمسلسلات، تبلغ الآن من العمر 31 عاماً، وفي عام 2016 تم عقد قرانها على الفنان “محمد محسن”، وفي عام 2017 رزقهم الله بطفلة تدعى “دهب”.