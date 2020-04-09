هل أعادت “كورونا” الفنانة حلا شيحا للحجاب مرة أخرى ؟

بعد سنوات من الاعتزال وارتداء الحجاب ، عادت الفنانة حلا شيحا لأجواء الفن والتمثيل وخلعت الحجاب العام الماضي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري حينذاك، وعادت الفنانة شيحا مرة أخرى لتفاجئ جمهورها من جديد بظهورها مرتدية الحجاب مرة أخرى، مما دفعهم للتساؤل، هل أزمة كورونا أعادتها إلى طريق الحق مرة أخرى، حيث كانت نشرت صورة لها على انستغرام برفقة ابنها أحمد وأرفتها بتعليق قالت فيه: ” أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين”.

الفنانة حلا شيحا

هل عادت الفنانة شيحا للحجاب مجددًا؟

وما دعا جمهور الفنانة للاعتقاد بأن أزمة كورونا التي يمر بها العالم وإصابة الآلاف بالفيروس وكذلك المتوفين ، هي السبب بعودة شيحة للحجاب وان منشوراتها الأخيرة جميعها تقتصر على الأدعية والتضرّع إلى الله فمما كتبت :

” يا رب العالمين …اللطف بينا و بأهلنا و بحبايبنا وولادنا في كل مكان علشان نعدي الأيام الصعبة دي” .

“فعلاً احنا عايشين في نعم كتير مش حاسين بأهميتها غير لما تروح مننا … اللهم لك الحمد و الشكر علي كل حاجة حلوة و علي كل منع علشان كل حاجة بتحصلنا هي الخير لينا سواء في العطاء أو المنع”.

“اشكروا ربنا كتير و استغفروه كتير و ان شاء الله كل حاجة حتبقي احسن”.

ويُذكر أن الفنانة شيحا شاركت النجم محمد رمضان في مسلسل “زلزال” الذي عُرض في رمضان الماضي، وكان أول أعمالها الفنية بعد عودتها من الإعتزال لعدة سنوات، لأجواء الفن والتمثيل والأضواء.