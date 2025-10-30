هل تنقل المؤسس أورهان؟.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الناقلة لأقوى المسلسلات التركية

يتساءل عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي خلال الساعات الأخيرة عن مدى صحة الأخبار المتداولة حول عرض مسلسل “المؤسس أورهان” على قناة الفجر الجزائرية، خاصة مع انتشار شائعات تفيد بنقل القناة للحلقات الجديدة مدبلجة إلى العربية وبجودة عالية، كما جرت العادة في مواسم سابقة من المسلسلات التركية التاريخية.

هل تنقل قناة الفجر مسلسل أورهان؟

ورغم تزايد عمليات البحث عبر الإنترنت عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة العمل المنتظر، إلا أن القناة لم تُصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي عرض مسلسل “المؤسس أورهان” على شاشتها، مما ترك الجمهور في حالة من الترقب والانتظار لحين صدور بيان أو إعلان رسمي من إدارة القناة.

مواعيد عرض المسلسل على القنوات التركية

ويُعرض مسلسل “المؤسس أورهان” حاليًا عبر شاشة قناة ATV التركية، التي تبث حلقاته الجديدة كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، على أن تُعرض النسخة المترجمة للعربية عبر المنصات الرقمية المختلفة بعد ساعات من بثها الأصلي.

ويترقب الجمهور العربي معرفة ما إذا كانت قناة الفجر الجزائرية ستواصل تقليدها في نقل النسخ المدبلجة من الأعمال التركية التاريخية، أم ستتوقف عن عرض هذا النوع من المحتوى خلال الموسم الجديد.

تردد القناة على نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12034 أفقي (H) 27500 5/6 تردد القناة على عرب سات التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12645 أفقي 27500 5/6

خطوات تثبيت قناة الفجر على الريسيفر

لضبط القناة على جهازك بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية: