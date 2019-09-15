هنا الزاهد وأحمد فهمي حفل اسطوري في فندق شهير لا يزال صداه تريند على مواقع التواصل الإجتماعي

تساءل الكثير من متابعين اخبار الحفل الاسطوري للفنانة هنا الزاهد علي الفنان أحمد فهمي عن المكان الذي تم فيه هذا الزفاف الذي أصبح تريند على كل مواقع التواصل الاجتماعي.







في إطلالة على نهر النيل تم حفل الزفاف الاسطوري بفندق فورسيزون نايل بلازا في حضور حشد كبير من الفنانين وأهل وأصدقاء العروسين.

عاد أحمد فهمي من بلغاريا بعد انتهاء مشاهده من فيلم العارف مع الفنان أحمد عز ليلحق بهم في السعودية مرة أخرى بعد انتهاء شهر العسل لتصوير بعض مشاهد الفيلم هناك.







كان قد ظهر أحمد فهمي مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة وتطرق إلى الصدفة التي جمعتة ب هنا الزاهد وكيف تم التعرف عليها.

قال أحمد فهمي انه تعرف علي هنا الزاهد عن طريق صديقة علي ربيع وكريم عفيفي عندما تقابلا في أحد الكافيهات، وتكرر اللقاء عدة مرات وفي احدى المرات واثناء الاتجاه للجراج مع هنا الزاهد ودعها وطلب منها ان تحدثة لاحقا على الهاتف لتكتشف أنها ليس معها رقمه فقام أحمد فهمي باعطائها رقمه وتحدث معها من اليوم التالي.

وواقعة أخرى ترويها هنا الزاهد ايضاً مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة حيث قالت إن بداية تعارفها ب أحمد فهمي كانت في العرض الخاص بفيلم حرب كرموز ولفت انتباهها ان أحمد كان يرتدي نظارة شمس ليلاً، وبعد ذلك التقيا عدة مرات.







الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان محمد إمام، الفنان أحمد عز، الفنان مصطفى شعبان، الإعلامية منى الشاذلي، المذيع عمرو الليثي، واَخرون شاركوا العروسين الرقص والغناء في الحفل الاسطوري.

أخيراً تزوجت من حب حياتي، كان أول تعليق من هنا الزاهد علي موقع انستجرام على حسابها الخاص بعد أن نشرت صورة تجمعها مع أحمد فهمي في حفل الزفاف.

وشارك هنا الزاهد فرحتها من النجوم محمد هنيدي، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، أشرف عبد الباقى، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسي، خالد عليش، عماد زيادة، ، محمد على رزق، كريم عفيفي، حسني شتا، كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر ومحمد أنور وويزو من نجوم فرقة مسرح مصر، والفنانة روجينا والنجمة وفاء عامر وابنها وشقيقتها آيتن عامر وزوجها مدير التصوير عز العرب، وماجد المصري وشريف منير وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وعمر مصطفى متولي.