هنا ضبط تردد قناة زي الوان 2019 Zee Alwan على النايل سات والعرب سات

قناة زي الوان من القنوات التي حازت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين، وتعرض عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والبرامج الهندية المحببة للجميع، وبالأخص محبي الأفلام الهندية، ويبحث الجميع عن تردد قناة زي الوان 2019 على النايل سات والعرب سات، فيما يلي عبر كلمة دوت أورج نلقي الضوء على أحدث تردد قناة زي الوان وأهم المسلسلات الهندية.

قناة زي الوان 2019 Zee Alwan

تتبع قناة زي ألوان شبكة قنوات زي zee، هذا وقد تأسست القناة في عام 2012، ومالكها هو رجل الأعمال الهندي المشهور “سوبهاش تشانردا”، ومقرها في دبي، ويمكن الاستمتاع بمشاهدة القناة مجانا وبدون تشفير، وبجودة عالية بدون تشويش أو تقطيع عبر النايل سات والعرب سات.

تردد قناة زي الوان 2019

لمشاهدة مجموعة من أقوى الأفلام والمسلسلات الهندية والبرامج الهندية يمكنك ضبط واستقبال تردد زي zee الوان 2019 على أجهزة الاستقبال من خلال الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات والاستمتاع بمجموعة من أفضل المحتويات الهندية الإعلامية.

فيما يلي نلقي الضوء على تردد زي الوان على النايل سات والعرب سات وضبط معدل الترميز والتردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ:

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصويب الأخطاء زي ألوان نايل سات 11938 27500 رأسي 5/6 زي ألوان عرب سات 12111 27500 رأسي 3/4

أهم مسلسلات زي ألوان

تقدم قناة زي zee ألوان مجموعة من أهم المسلسلات المحببة للمشاهدين، ومن أهمها: