هنيدي ينعي ” أم جاد”: وفاة الفنانة فوزية عبد العليم

قام الفنان محمد هنيدي بنعي الفنانة فوزية عبد العليم، والتي رحلت عن عالمنا منذ بضعة ساعات، وقد قام الفنان هنيدي بنشر صورة للفنانة الراحلة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا عليها ” مع السلامة يا أم جاد”.

فوزية عبد العليم

تعتبر الفنانة الراحلة من أهم الفنانات اللاتي قمن بتجسيد أدوار الأم والجدة على الشاشة في عدد من الأعمال الدرامية ذات الطابع الكوميدي، ومن أهم أعمال فوزية عيد العليم فيلم صاحب صاحبه، والذي قامت فيه الراحلة بتجسيد دور أم جاد “الفنان أشرف عبد الباقي” وقد لاقى دورها استحسان المشاهدين وتعلق في أذهانهم، كما شاركت في فيلم جاءنا البيان التالي مع النجمة حنان ترك والفنان محمد هنيدي.

وقد نعت الدكتورة نيفين خليفة ابنه الفنانة الراحلة والدتها عبر حسابها الخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في كلمات مؤثرة، توضح مدى حبها لوالدتها الراحلة: