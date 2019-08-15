هيثم شاكر يكشف عن تفاصيل إصابته “بالمرض الخبيث” ويؤكد تعافيه

فى خبر مفاجيء لجمهور ومحبى الفنان “هيثم شاكر” الذى أكد من خلال موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” عن تعافيه من إصابته ب “مرض خبيث” دون كشف تفاصيل أخرى.

وكتب هيثم شاكر عبر حسابه على انستجرام، بأنه منذ أيام قليلة طرح ألبومه الغنائى الجديد “معرفة قديمة”، شاكراً الله على ردود فعل جمهوره التى أسعدته، من خلال إبداء رأيهم أو التعليق أو النقد للألبوم الجديد.

وشكر “هيثم” كل من قال كلمة حلوة عن الألبوم الجديد، وعن الفيديو كليب، كما شكر زملائه المحترمين على مباركتهم ودعمهم.

وأضاف شاكر من خلال موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعًا.. الحمد لله

ألبوم “شاكر” الجديد يضم 12 أغنية متنوعة، تعاون فيها مع الملحنين “وليد سعد” و “عمرو مصطفى”، و”تامر على” و”أحمد صلاح حسنى”، كما تعاون مع كل من الشعراء “محمد عاطف” و”أمير طعيمة” و”أيمن بهجت قمر”.