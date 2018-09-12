والدته يهودية وجده نائب رئيس الطائفة اليهودية.. ما لا تعرفه عن أسرة “كريم قاسم”

كريم قاسم ، من الممثلين الشباب بالسينما المصرية، يبلغ من العمر واحد وثلاثون عاماً، درس من خلال دراسته بالجامعة الأمريكية الإخراج المسرحي والتمثيل، كما أنه شارك في العديد من المسرحيات بالجامعة، ودرس أيضاً بعدة ورش في لندن وباريس، بدأ العمل بالمجال الفني منذ عام 2006 حتى الآن، شارك في العديد من الأعمال مثل: أوقات فراغ – سمكة وصنارة – الهروب – بتوقيت القاهرة – خاص جداً – الجماعة – آخر ورقة – مصور قتيل – بالألوان الطبيعية – قالولي هنا – البيوت أسرار، وغيرهم الكثير من الأعمال.

أسرة الفنان الشاب “كريم قاسم” اليهودية:

استضافت الإعلامية “منى الشاذلي” الفنان الشاب “كريم قاسم” من خلال برنامجها التليفزيوني “معكم” على قناة CBC الفضائية، وتحدث لأول مرة عن طفولته وعن كيفية نشأته بين أسرة متميزة بتنوع الثقافات الدينية، كما أن جده لأبيه كان يعمل عميداً بكلية دار العلوم بالقاهرة، بينما جده لأمه هو القيادي اليساري المشهور “هارون” يهودي عارض السياسات الاستيطانية اليهودية.

تحدث كريم أيضاً عن والدته الراحلة “نادية هارون” التي كانت نائب لرئيس الطائفة اليهودية بمصر، وتحدث أيضاً عن معاملتها معه هو وشقيقته الكبرى، مشيراً إلى أن برحيلها تركت فراغ كبير جداً بحياته.

مقالات أخرى:

ابنتها فنانة شهيرة وزوجها من الضباط الأحرار.. ما لا تعرفه عن “الست أمينة”

اعتزلت الفن بسبب ضابط شرطة، ما لا تعرفه عن ابنة الفنان الراحل “محمد السبع”

بالصور| الفنانة المعتزلة “فريدة فهمي” بعد غياب سنوات، وعلاقتها بالفنانة “شيرين رضا”

بالصور| الطفلة “سوكا” بعد مرور 13 عام على فيلم (أبو علي) تشعل مواقع التواصل

شحاتة هارون رفض توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وقال ذلك الكلام وهو داخل المعبد اليهودي مما جعل قوات الأمن الإسرائيلي والمصري بمحاصرته، وقامت بإخراجه من المعبد وتم اقتحام منزله، وذلك في عام 1979.