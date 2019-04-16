وجد «جثة» شقيقه متعفنة داخل شقته وحضرت «فيفي عبده» عزاءه بـ «النقاب».. لمحات من حياة الراحل «جمال إسماعيل»

إنطلقت حياته الفنية من خلال مسرح مدرسة “الخديوية” الثانوية، والتي كان عضوًا بها، ولعل حبه للفن يعود إلي تربيته داخل أسرة يعمل بعضهم في مجال التمثيل، فشقيقه “علي إسماعيل” كان موسيقارًا، وشقيقه “أنور إسماعيل” الفنان الذي ذيع صوته في الثمانينات، والذي قد تُوفي في ظروف غامضة، ووُجد داخل شقته بحي السيدة زينب جثة متعفنة في عام 1989، وقد تعددت الأراء حول حقيقة مقتله، ولا أحد يعلم الحقيقة سوي الله، وفي هذا التقرير سوف نستعرض بعض المحطات في حياة الراحل «جمال إسماعيل» من الجانب الآخر في حياته من خلال موقعنا المتميز.

جمال إسماعيل في سطور قليلة

في اليوم العشرين من شهر فبراير عام 1933 ولد الفنان «جمال الدين إسماعيل حسن» وإلتحق بكلية الآداب شعبة تاريخ بجامعة عين شمس، وتخرج منها في عام 1957، ولم ينسي حبه للفن الذي دفعه أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بنفس التوقيت، وتنبأ المخرج الراحل “زكي طليمات” بأنه سوف يصبح له شأنًا في مجال الفن حينما شاهده في إحدي عروض مسرحيات المدرسة الثانوية.

طريقه إلي الفن

عندما أُعجب بموهبته نصحه بأن يتجه إلي مجال التمثيل ويدرسه، وبالفعل إتبع جمال نصحيته، وبعدما تخرج من المعهد عمل كمفتشًا للمسرح في محافظة الإسكندرية، وأخرج العديد من المسرحيات خلال تلك الفترة، ومن بينهم “مسرحية الدبور، شئ في صدري، العفاريت الزرق، العالمة باشا، سيدتي الجميلة، تتجوزيني يا عسل”، حتي بلغت أعمال المسرحية نحو عشرون عملًا وما يزيد.

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