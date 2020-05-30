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وداعاً حسن حسني..وفاة الفنان المحبوب بأزمة قلبية عن عمر يناهز 89 عاماً

بواسطة Nancy

توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان حسن حسني عن عمر يناهز الـ89 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية وهو في إحدى المستشفيات بالقاهرة، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة منذ قليل..نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ذنوبه ويعطي لذويه الصبر والسلوان.

1 وفاة الفنان حسن حسني..وداعاً حسن حسني
2 أعمال الفنان الراحل حسن حسني

وفاة الفنان حسن حسني..وداعاً حسن حسني

بكلمات كثيرة إشتدت من معجبين الفنان حسن حسني على مواقع التواصل حين انتشر  خبر وفاته “وداعاً حسن حسني رمز البهجة” حيث تأثر الكثير من الناس بالأفلام الكثيرة التي قدمها وحفرت علامة في أذهان الكثير منها الكوميدي والدرامي، وكان الفنان يحمل ملامح البساطة مما جعلته محبوب من معظم الناس في الوطن العربي كله، قدم العديد من الأعمال التي لا ينساها التاريخ سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، فكان حسن حسني فنان يحمل الكثير من الصفات أحبه الوسط الفني بجانب الجمهور.

أعمال الفنان الراحل حسن حسني

قدم العديد من الأفلام الشهيرة منها:-

  • فيلم كامل الأوصاف.
  • عبود على الحدود.
  • أحلام الفتى الطائش.
  • على جثتي.
  • الديكتاتور.
  • خارج عن القانون.
  • ليلة سقوط بغداد.
  • غش الزوجية.
  • الرجل الغامض بسلامته.
  • مراتي وزوجتي.
  • البدلة.
  • توم وجيمي.
  • قلب الأسد.
  • عقدة الخواجة.
  • خيال مآتة آخر أعماله الفنية السينمائية.

وهناك الكثير من الأعمال السينمائية والأفلام التي أضحك من خلالها الجميع ورسم البسمة على وجوه الناس من خلال المسلسلات والمسرحيات أشهرها حزمني يا وغيرها الكثير، ويظل حسن حسني في ذاكرتنا..الله يرحمه.

Nancy
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