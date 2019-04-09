وصايا الفنانين وهم على فراش الموت.. أحدهم منع شقيقته من حضور جنازته وآخر وصى بدفن «العود» معه

حيث قدم الكثير من الفنانين الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة وبعد أعوام من العمل بمجال الفن ينتهي بهم المطاف كسائر البشر، لكن حياتهم الخاصة مليئة بالعديد من الأشياء المختلفة، ومن ضمنها أن قبل وفاة الفنان يترك وصية معينة لذويهم وهذا شئ طبيعي ومعتاد عليه بين سائر البشر، ولكن هناك بعض الوصايا الغريبة التي تركها الفنانين لذويهم وفي مقالنا هذا ومع موقع كلمة سوف نتعرف على أهم وأغرب الوصايا التي ترك الفنانين قبل وفاتهم.

وصية الفنان مظهر أبو النجا

توفى الفنان مظهر أبو في عام 2017، ولكن وصى أبنائه قبل وفاته بأسبوعين بأن يتم دفنه في مقابر القرية بجوار والده، وعلى أن تكون تلك المراسم والتشييع شرعية، وكذلك يقتصر العزاء على المقابر فقط، بمعنى ألا يقيم عزاء له، وكذلك تخلو الجنازة من أي مظاهر النفقات الباهظة.

وصية الفنان سعيد صالح

توفى الفنان سعيد صالح في عام 2014، ولقد وصى ابنته وزوجته قبل وفاته بدفنه في مسقط رأسه، ولقد نفذا أهله تلك الوصية وقاموا بدفنه في قرية مجريا الواقعة في الموفية، دون إقامة مكان للعزاء، وبدون إظهار نفقات باهظة لهذا العزاء.

وصية الفنانة وردة الجزائرية

ولقد توفت الفنانة وردة في عام 2012 وهي قد أوصت بكتابة مسلسل عن حياتها، حيث طلبت من الكاتب محمود معروف أن يكتب لها مسلسل عن حياتها، كما أنها أصرت أن المطربة أنغام أو آمال ماهر إحداهما من يقوم ببطولة هذا المسلسل، نظرا لشدة إعجبها بصوتهما، ولقد توفت نتيجة أزمة قلبية وتم دفنها في موطنها الأصلي الجزائر.

وصية الفنان عامر منيب

حيث توفى الفنان عامر منيب في عام 2011 بعد صراعه مع مرض السرطان، حيث ترك وصيته مع زوجته إيمان الألفي، وهي تتضمن عدم السماح لأخته حضور الجنازة، وعدم قبول العزاء منها، إلا بعد توبتها إلى الله وردها للأموال التي استولت عليها من الآخرين في دبي.

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