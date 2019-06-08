عاجل| وفاة “قسمت” الإبنة الوحيدة لفنان شهير منذ قليل والجنازة غداً الأحد

لم تمر إلا أيام قليلة على وفاة الفنان الكبير الراحل محمد نجم، وذلك بعد إصابته بجلطة بالمخ بشكل مفاجئ دخل على إثرها إلى العناية المركزة، بعد دخوله في غيبوبة تامة، ولكنه لم يفق منها وفارق الحياة على إثرها ومتأثراً بها، وبعد مرض نجم قام نجله بطلب الدعاء من محبي الفنان، وأكد حينها أن حالته خطيرة، وبالأمس أقيم عزاؤه والذي حضره عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ونجوم المجتمع.

وفاة الإبنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة من زوجته الثانية

واليوم تفاجأ الوسط الفني بحالة وفاة ثانية منذ قليل، وذلك بعد الإعلان عن وفاة إبنة أحد الفنانين الكبار، بل إنها الإبنة الوحيد له، وهي ابنة الفنان رشدي أباظة، وأعلنت عن خبر وفاة “قسمت”، ابنة الفنان الراحل شقيقة الفنان رشدي أباظة “منيرة أباظة”، وذلك في تصريحات صحفية لها منذ قليل، وسوف تقام صلاة الجنازة على الراحلة من الهرم بمسجد نصر الدين، كما سيتم دفنها في مقابر العائلة الكائنة في نزلة السمان.

ويذكر أن “قسمت” التي رحلت اليوم هي الإبنة الوحيدة للفنان الكبير رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية، وهي ابنته من زوجته الثانية “باريرا” الأمريكية الجنسية.