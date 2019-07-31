وفاة الفنانة السورية الشابة راما شاهين بطلة “باب الحارة”

تلقي العالم اليوم خبر أليم وهو وفاة الفنانة السورية الشابة راما شاهين بطلة مسلسل “باب الحارة”، والتي لم يتجاوز عمرها الـــ 18 عاماً نتيجة حادث مروع نقلت على إثره للمستشفى في دمشق في يوم الأثنين 29/7/2019، ودخلت في غيبوبة إلى أن أعلنت أسرتها عن خبر وفاتها عصر اليوم التالي الثلاثاء ليسقط الخبر على متابعيها، ومُحبيها وقع الصاعقة في سورية والسعودية وجميع الدول العربية.

من هي الفنانة السورية راما شاهين؟

راما شاهين فنانة سورية من مواليد عام 2001 بمدينة إدلب في سوريا، بدأت في دراسة التمثيل، وفن الغناء والرقص في معهد رويال سنترال للفنون في مدينة لندن عاصمة إنجلترا. وشاركت الفنانة في أكثر من عرض مسرحي في أوروبا، إلى جانب العروض التي قدمتها في سوريا. وكانت آخر مُشاركاتها في مسلسل “باب الحارة الجزء العاشر”.

تفاصيل وفاة الفنانة السورية راما شاهين

سافرت الفنانة راما شاهين مع أصدقائها لقضاء إجازة الصيف في بيروت، فتعرضت لحادث سير بسيارتها، ونٌقلت إلي مٌستشفي دمشق، وظلت الفنانة الشابة في غيبوبة حتى أعلنت أسرة الفنانة خبر وفاتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لتعم حالة من الحزن، والاسي علي نفوس الأمة العربية، وكتبت أسرة الفنانة على صفحتها على “الفيسبوك”: “بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعًا بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فارقت دنيانا اليوم”.

كما ناشدت أسرة الفنانة كل جمهورها عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل إسمها والتبليغ عنها لأن هدفها هو تشويه ما تركته الفنانة من صورة جميلة في أذهان متابعيها.

خالص العزاء من موقع كلمة دوت أورج لأسرة الفنانة الشابة وندعو الله أن يُلهمهم الصبر و السلوان وأن يتقبلها الله برحمته