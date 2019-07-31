وفاة الفنانة السورية بطلة مسلسل باب الحارة راما شاهين في حادث مروع تعرف على طلب أسرتها من محبيها وجمهورها وتفاصيل الحادث المروع

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا كلمة دوت أورج في سوريا، وجميع الدول العربية من المحيط إلي الخليج، نتواصل معكم من خلال هذا المقال عن وفاة الفنانة الشابة بطلة مسلسل باب الحارة السوري الفنانة صاحبة ال18 ربيعاً زهرة الفن “راما شاهين”، التي تعرضت لحادث سير مروع دخلت على أثره المستشفي، وفارقت الحياه بعد أسبوع من الحادث الأليم.

وكانت الفنانة الشابة راما شاهين تتنوي قضاء عطلة الصيف رفقة صديقاتها، في العاصمة البنانية بيروت، ولكن القدر لم يمهلها، وفارقت الحياه أثر تعرضها لحادث أليم.

تعرف على تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة راما شاهين

كانت الفنانة الشابة تريد أن تذهب إلي بيروت العاصمة البنانية، لقضاء أجازتها الصيفية برفقة أصدقائها، وأثناء الرحلة تعرضت لحادث سير مروع، نقلت على أثره إلي إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق، ودخلت إلي غرفة العناية المركزة وكانت حالتها حرجة للغاية، ومكثت في العناية مدة أسبوع ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ألتدوينه التي نشرتها أسرة الفنانة راما شاهين لإعلان خبر وفاتها

“بمزيد من الحزن والأسى تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين في سوريا ودول أوروبا، أبنتهم الغالية التي توفيت أثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي، عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت، عن عمر يناهز 18 ربيعاً، بعد أن تم نقلها إلي المستشفى في دمشق، وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة، إلي أن فارقت دنيانا اليوم، كما ترجو أسرة الفنانة لراما شاهين من كل جمهورها، عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل أسمها، والتبليغ عنها للفنانة الراحلة الرحمة ولنا ولكم الصبر والسلوان “.

تعرف على طلب أسرة الفنانة راما شاهين من جمهورها ومحبيها

طالبت أسرة راما شاهين من كل محبي الفنانة الشابة الراحلة، عدم الرد على من ينتحل أسم وصفة الفنانة الراحلة، والتبليغ على الصفحات والمواقع التي تنتحل شخصية ابنتهم الراحلة فوراً، لعدم تشويه الصورة الجميلة للفنانة الشابة الراحلة عند محبيها وجمهورها.