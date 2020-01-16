وفاة الفنانة ماجدة الصباحي..موعد ومسجد تشييع الجنازة

إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنانة ماجدة الصباحي منذ قليل، حيث رحلت عن عالمنا عن عمر يناهر 89 عاماً، قدمت طوال تلك السنوات أعمال فنية كثيرة في السينما المصرية وتعد هي أهم نجمات العصر الذهبي اشتهرت وتألقت في مشوارها الفني التي بدأت فيه في عمر الـ15 عاماً وكان أول فيلم لها “الناصح” أمام الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين عام 1949م، ثم حققت النجاح واستمرت في المزيد من الأعمال التي تبرز موهبتها في التمثيل، وبعد أن أثبتت نفسها بجدارة في التمثيل وقدمت أفلام عديدة منها المحفورة في أذهان أبناء مصر مثل فيلم العمر لحظة، الحقيقة العارية، بنات اليوم، أين عمري…وغيرهم العديد فضلاً عن الأفلام الدينية والاجتماعية والوطنية أيضاً، ثم برزت في الإنتاج السينمائي وحققت نجاحاً منها أفلام (النداهة، نوع من النساء، السراب).













رحيل ماجدة الصباحي

الفنانة الكبيرة ماجد الصباحي من مواليد 6 مايو سنة 1931م، ولدت في مدينة طنطا درست في مدارس الراهبات وحصلت على البكالوريا الفرنسية، وبعد تألقها في التمثيل تزوجت من الفنان إيهاب نافع وأنجبت منه ابنتها غادة نافع، ثم طٌلقت منه ولم تتزوج مرة أخرى، لها أسماء كثيرة منها عذراء الشاشة، كوكب الشاشة العربية..وغيرها من الألقاب التي تميزت بها في مصر.







موعد تشييع جنازة ماجدة الصباحي

رحلت الفنانة ماجدة الصباحي اليوم بمنزلها في منطقة الدقي، وسوف تشيع الجنازة غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، على أن تدفن في مدافن العائلة.