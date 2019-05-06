عاجل “بالصور”| وفاة الفنانة محسنة توفيق منذ قليل وسعدون “بهية ماتت” وكامل “محسنة راحت لخليل”

توفيت منذ قليل الفنانة القديرة محسنة توفيق، وتم الإعلان عن وفاتها من قبل بعض المخرجين، وأكد السيد نقيب الممثلين الفنان الكبير أشرف زكي خبر وفاة الفنانة، مشيراً إلى أنها توفيت في منزلها منذ وقت قليل، وأضاف زكي إلى أنه سوف يتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد السيدة نفيسة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم زويها الصبر والسلوان.

وفاة الفنانة محسنة توفيق منذ قليل

كما أعلن مدير مهرجان إسكندرية السينمائى المخرج محمد سعدون عن خبر وفاة الفنانة محسنة توفيق، وذلك من خلال تدوينة له على موقعه الخاص بتويتر ناعياً الفنانة الراحلة، قائلاً “بهية ماتت”، وداعاً الفنانة العظيمة الكبيرة محسنة توفيق.

كما نشرت المخرجة نادية كامل هي الأخرى خبر وفاة محسنة توفيق، وذلك في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشرت صورة للفنانة معلقة عليها بقولها “محسنة راحت لخليل” في إشارة منها إلى زوجها الذي توفي العام “أحمد خليل”.