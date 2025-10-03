وفاة الفنان إياد الطائي بعد صراع مع المرض.. الوسط الفني العراقي في صدمة

توفي الفنان العراقي إياد الطائي صباح اليوم الجمعة الموافق 3 تشرين الاول (اكتوبر) 2025 بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني من فشل كلوي وورم في الكبد، وخضع لفترة علاج في الهند خلال الأشهر الماضية. وقد أكد مقربون من أسرته خبر الوفاة، لتسود حالة من الحزن في الأوساط الفنية والشعبية العراقية.

إياد الطائي، المولود عام 1965، يُعد من أبرز نجوم الدراما والمسرح في العراق، إذ قدّم على مدار مشواره الفني عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية، من بينها مسلسلات السرداب ورياح الماضي وهنا بغداد، إضافةً إلى مشاركاته اللافتة في المسرح العراقي. وقد عرفه الجمهور بأسلوبه المميز وحضوره القوي على الشاشة.

رحيله أثار موجة واسعة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من الفنانين والجماهير بكلمات مؤثرة، مشيدين بما تركه من بصمة في الدراما العراقية.

يذكر أن نقابة الفنانين العراقيين كانت قد أعلنت سابقًا تكفلها بمصاريف علاجه من خلال منحة رئيس الوزراء، إلا أن القدر لم يمهله طويلًا.

رحم الله الفنان إياد الطائي، وألهم ذويه وجمهوره ومحبيه الصبر والسلوان.