توفي منذ قليل الفنان القدير محمود الجندي عن عمر يناهز الـ74 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

مكان جنازة الفنان الراحل محمود الجندي

وأعلن نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، تشييع جنازة الفنان الكبير الراحل محمود الجندي عقب صلاة ظهر اليوم الخميس بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة مسقط رأس الفنان القدير.

نجل الفنان محمود الجندي

كما أكد نقيب الممثلين، أنه يتواصل مع المخرج أحمد الجندي نجل الفنان الراحل للتنسيق معه على مكان وميعاد العزاء.

تفاصيل الوعكة الصحية للفنان محمود الجندي

وشهدت الأيام الماضية إصابة الفنان محمود الجندي بوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، ومكث بها ما يزيد على 10 أيام، إلى أن وافته المنية منذ قليل داخل المستشفى.

آخر مسلسل للفنان الراحل محمود الجندي قبل وفاته

كان الفنان الراحل منهمكا في تصوير مسلسل “حكايتي” قبل وعكته الصحية التي أودت بحياته، وهو من بطولة ياسمين صبري وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وأحمد حاتم وآخرون، وهو من تأليف الكاتب محمد عبد المعطي ومن إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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