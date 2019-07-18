عاجل| رحيل مطاوع فتيس.. وفاة الفنان شوقي طنطاوي منذ قليل ومحمد صبحي ينعيه بعبارات مؤثرة

أعلن الفنان الكبير محمد صبحي منذ قليل عن وفاة الفنان شوقي طنطاوي الشهير بـ “مطاوع فتيس” وذلك عن عمر ناهز الستة وستين عاماً، وكانت أغلب أدوار شوقي طنطاوي مع الفنان محمد صبحي، ولذلك كان صبحي أول من أعلن رحيل طنطاوي اليوم، والذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد صلاة الجنازة أو العزاء.

وفاة الفنان شوقي طنطاوي الشهير بـ “مطاوع فتيس”

والفنان شوقي طنطاوي ولد في شهر مايوم في سنة 1953م، وكان له الكثير من الأعمال الفنية والتي كان معظمها مع الفنان محمد صبحي، ومن أبرزها مسلسل ونيس.

ونعى محمد صبحي الفنان شوقي طنطاوي عبر تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكانت كلماته مؤثرة، إن دلت على شئ فإنما تدل على حزنه العميق، وقال صبحى في تدوينته، رحل اليوم الفنان شوقي طنطاوي أكثر المخلصين على مدار خمسون عاماً، وأرسل تعازيه إلى أسرته وأحبابه وجمهوره، سائلاً الله تبارك وتعالي أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتقبل فقيدهم في الصلحين ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وأضاف صبحي ناعياً الفنان شوقي طنطاوي ذاكراً سمات الراحل قائلاً:

كان الفنان شوقي طنطاوي أخاً وحبيباً وصديقاً وتلميذاً جاء إليه في الستينات كي يشترك في عرض هاملت.

ووصفة بالصديق الوفي.

والسند الحقيقي.

والمخلص الوفي.

والفنان الملتزم.

والأب الصالح.

والذي سيبقى أثره في نفسه وفي قلبه كلما تذكره.

مؤكداً أنه لن ولم ينساه ما دامت روحه في جسده.