“تعليقات الفنانون” والفنانات علي وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي

في صباح اليوم توفي الفنان فاروق الفيشاوي، بعد صراع كبير مع مرض السرطان ودخوله في مرحلة غيبوبة كبدية أمس الأربعاء حسب تصريحات منير مكرم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، وأثار وفاة الفنان فاروق الفيشاوي الحزن في جميع الوسط الفني داخل مصر وفي الوطن العربي كله حزناً على فراقه، وكان الفنان القدير يتمتع بحب كبير لدى جمهوره والذي ظهر في التعليقات والتغرديات عبر وسائل التواصل المختلفة.

تعليقات الفنانون والفنانات على وفاة فاروق الفيشاوي

الفنانة نادية الجندي علقت على وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وقالت “وداعاً يا صديق العمر” واليوم أنا اعزي نفسي واعزي أسرته ومحبيه، فقد قدمت مع فاروق الفيشاوي اكثر من 10 أفلام سينمائية هامه ومعروفه لدى الجميع وحققت من خلالها ناجحاً كبيراً مثل جبروت امرأة وشبكة الموت وامرأة هزت عرش مصر وغيرها، فاليوم مصر خسرت فناناً ذو قيمة فنية وإنسانية عالية.

علقت على وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وقالت “وداعاً يا صديق العمر” واليوم أنا اعزي نفسي واعزي أسرته ومحبيه، فقد قدمت مع فاروق الفيشاوي اكثر من 10 أفلام سينمائية هامه ومعروفه لدى الجميع وحققت من خلالها ناجحاً كبيراً مثل جبروت امرأة وشبكة الموت وامرأة هزت عرش مصر وغيرها، فاليوم مصر خسرت فناناً ذو قيمة فنية وإنسانية عالية. الفنانة شيريهان عبرت عبر حسابها على تويتر عن حزنها لفراق الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فاليوم خسرنا فناناً مبدعاً، فانا اعزي شريكه عمر الفنانة سميه الألفي ونجله الفنان احمد الفيشاوي وجميع أسرته.

عبرت عبر حسابها على تويتر عن حزنها لفراق الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فاليوم خسرنا فناناً مبدعاً، فانا اعزي شريكه عمر الفنانة سميه الألفي ونجله الفنان احمد الفيشاوي وجميع أسرته. الفنان تامر حسنى عبر محزناً وقال “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون، أسال الجميع قراءة الفاتحة لوفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي.

عبر محزناً وقال “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون، أسال الجميع قراءة الفاتحة لوفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي. الفنانة سولاف فواخرجى قالت لقد مات صاحب الرأي والفكر والثقافة، مات صاحب الفن والتاريخ الكبير، رحمه الله عليك الفنان العزيز فاروق الفيشاوي.

قالت لقد مات صاحب الرأي والفكر والثقافة، مات صاحب الفن والتاريخ الكبير، رحمه الله عليك الفنان العزيز فاروق الفيشاوي. الفنان أحمد السعدنى قال انه حزين لفراق الفنان الكبير فقد كان من أطيب الشخصيات، وقال الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك.