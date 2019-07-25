وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض _ وموعد تشييع الجُثمان

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي في صباح اليوم الخميس الموافق 25_7_2019 في مستشفي ابن سيناء عن عُمر يُناهز الـ67 عاماً، وأعلن الفنان منير مكرم “عضو اللجنة الصحية بنقابة المهم التمثيلية”، أن الراحل دخل مساء أمس المستشفي عقب إصابته بغيبوبة كبدية، وكانت حالته حرجه جداً، حيث صرح هاني مهني “الموسيقار” فريق الأطباء بالمستشفي بذلوا أقصي ما في جهدهم في محاولة إنقاذ حياته ولكن وفاته المنية.

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي اليوم :-

صرح نقيب المهن التمثيلية “أشرف زكي” عن وفاة الراحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ، وسوف يتم تشييع جُثمانة بعد صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين.

حيث قام نقابة المهم التمثيلية بنعي الفنان الراحل من خلال بيان لها كالتالي “كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

قام الفنان الكبير عادل إمام بنعي زميله الراحل فور سماعه بخبر وفاته، وقام نشر صورة تجمعه مع فاروق الفيشاوي عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، مُعلقاً كالتالي “”البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي”

والجدير بالذكر أعلن الراحل فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان، أثناء افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وصرح بإنه سوف يتعامل مع هذا المرض اللعين كإنه نزله برد، وإنه سوف يتحدى هذا المرض ويحاول الانتصار عليه.

أخر أعمال الفيشاوي الفنية قد شارك في عرض مسرحية “الملك لير”، مع الفنان القدير يحيي الفخراني، وبالفعل بدء عرضها في شهر فبراير السابق.