وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد ساعات من نشر صورتها معه بليله رأس السنة

حالة من الحزن سادت على جميع مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من السنة الميلادية الجديدة 2023، قامت الفلوجر الشهيرة مريم جودة بمشاركة معجبيها جلسة تصوير تجعها مع زوجها الراحل حيث توفي بعد ساعات قليلة من الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، وعند أنتشار صورهم حيث أكد الجميع أن الخبر كانن مفاجئ بعد انتشار صوره على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك.

وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد ساعات من نشر صورتها معه

نشرت مجموعة من الصور لها وأرفقت معها التعليق التالي: ” أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئاً من روحي لا استطيع الابتعاد عنه ، رزقني الله بك وأيقنت أنك أجمل أرزاقي ، انت نعيمي ، انت الكثير في عيناي، دمت لي كل العمر ، بحبك ” . ثم نشرت صور أخرى وعلقت عليها قائلة: “الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة عايزة أقولك أن دي أحلى راس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض ويارب نفضل مع بعض العمر كله ياعيوني انت”.

أصدق الكلمات والعبارات الأخيرة كتبتها الفلوجر مريم جودة لزوجها ليلة رأس السنة

دونت مريم جودة بصباح أول يوم بالعام الجديد: إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الم.. «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، توفي إلى رحمه الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مدافن المة الباب الثاني بمسجد المواساة.

ماذا قالت شقيقة مريم جودة علي صورة شقيقتها وزوجها

حيث فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة زوج مريم جودة، وخاصة أنها قد نشرت صورهما بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، وظهر فيها الزوجين في حالة من السعادة والحب والبهجة، احتفالًا بأول أيام السنة الجديدة، ولكن خيم الحزن على مريم جودة ومتابعيها بعد 24 ساعة فقط، بسبب فاجعة وفاة زوجها. وعلقت شقيقتها سعاد جودة على صورهما: هتتحسدوا.. لترد عليها مريم جودة : يارب لأ

وكان من المقرر أن يتم تشييع جثمان زوج البلوجر مريم جوده، وصلاة الجنازة عليه بعد ظهر اليوم من مسجد المواساة؛ استعدادا لدفنه بمثواه الأخير بمقابر المنارة في الإسكندرية، وتم التأجيل لحين عرض الجثمان على الطبيب الشرعي.