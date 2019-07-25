وفاة فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عاماً

انتشر منذ قليل خبر وفاة فاروق الفيشاوي، وذلك بمستشفى ابن سيناء بمحافظة الجيزة، وكانت حالة الفنان فاروق الفيشاوي تدهورت في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلن الأطباء المعالجون له عن فقده للنطق، كما أعلنوا عن عدم زيارة الفنان لسوء حالته الصحية، وقبل ساعات من وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، أعلنت نقابة الممثلين أن حالة الفنان الراحل حرجة للغاية، كم أعلنت أنها تتابع حالته الصحية بشكل لحظي، وذلك بعد حجزه في غرفة العناية المركزة.

فاروق الفيشاوي ممثل مصري شهير، ولد في بمحافظة المنوفية، بمركز سرس الليان، وولد في الخامس من شهر فبراير لعام 1952، وولد لأسرة من الطبقة الراقية لأبوين، وله خمس أشقاء، ثلاثة أولاد، وبنتين، وهو الأخ الأصغر لهم، كما أن والده توفي عندما كان يبلغ الفنان الراحل 11 عاماً، كما حصل الفنان الراحل على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس، كما حصل على بكالوريوس في الطب العام.

زواج فاروق الفيشاوي

تزوج الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وله منها ابنان، هما الفنان الشاب أحمد الفيشاوي الذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، وبعض من أغاني الراب، والابن الثاني هو عمر الفيشاوي، وكان الفنان الراحل تزوج منذ عام 1972/ وذلك حتى تم الانفصال في عام 1992 ميلادياً، ومن أهم أعماله الفنية فتاة من إسرائيل، حائط البطولات، المشبوه، تحقيق مع مواطنة، وغيرها من الأعمال المميزة.

مرض فاروق الفيشاوي

خلال تكريمه بمهرجان الأسكندرية، وذلك بعد تسلمه درع التكريم، أعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان، وهو الأمر الذي أدهش كافة الحضور، وأعلن الفنان الراحل أن الطبيب الخاص به أخبره بإصابته بالمرض، وأنه سيتعامل معه مثل الصداع.

وفاة فاروق الفيشاوي

قبل قليل انتشرت أخبار وفاة فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاماً، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وتوفي بمستشفى ابن سيناء بضاحية الدقي بمحافظة الجيزة، وتسابقت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر الوفاة المفاجئ، وقبل الوفاة بساعات قليلة نشر أصدقاء الفنان والمقربين له على مواقع التواصل الاجتماعي طلب الدعاء للفنان الراحل، من بينهم الهام شاهين، رانيا يوسف، وغيرهم.