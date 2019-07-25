تفاصيل وفاة فاروق الفيشاوي اليوم عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض

نعلن لكم تفاصيل وفاة فاروق الفيشاوي اليوم حيث فارق الفنان الكبير الحياة منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان لم يستمر فترة طويلة، حيث كان “الفيشاوي” قد احتجز في مستشفى ابن سيناء لتلقي العلاج قبل ان يتوفى وسيتم الصلاة عليه وتشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وكان الفنان قد أعلن من فترة عن اصابته بمرض السرطان، وقد فارق الحياة وفي في ال67 من عمره.

تفاصيل وفاة فاروق الفيشاوي

وكان محبي الفنان قد اصابهم الحزن الشديد بعد معرفة خبر وفاته والذي اعلنته العائلة منذ دقائق، كما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الموسيقار المصري هاني مهنا قد اعلن منذ ايام بأن حالة فاروق الفيشاوي حرجة للغاية بعد ان اصابته غيبوبة كبدية.

وقام عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان الكبير برثائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للشعبية الكبيرة التي كان يمتاز بها، وللاعمال الكثير التي قدمها سواء في السينما او التلفزيون والتي احبها الكثير.

حياة فاروق الفيشاوي

ولد الفيشاوي في 5 فبراير عام 1952 بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، تخرج من كلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم اتجه إلى التمثيل حيث برع في مشاركته بمسلسل “أبنائي الأعزاء شكرا” مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ثم فيلم “المشبوه” مع الفنان عادل إمام، ثم قام باداء العديد من الافلام الأخرى المميزة.